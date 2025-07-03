Из-за марафона «Белые ночи» перекроют центр Петербурга

Улицы Петербурга перекроют из-за марафона и дорожных работ 5 и 6 июля

5 и 6 июля в Петербурге пройдет XXXIV международный марафон «Белые ночи», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На время проведения мероприятия в центральных районах города будут действовать временные ограничения на движение транспорта.

Также в нескольких районах города начнутся работы по ремонту дорожного покрытия, что также повлечет за собой перекрытия.

В Василеостровском районе 5 июля на весь день будет перекрыто движение по Адмиральскому проезду от проспекта Крузенштерна до Морской набережной.

Ограничения коснутся улиц в Выборгском районе. В этот же день на один день перекроют 2-й Муринский проспект в районе Светлановской площади. Также 5 июля будет ограничено движение по самой Светлановской площади: автомобилисты не смогут проехать от проспекта Энгельса к 2-му Муринскому и Светлановскому проспектам.

С 5 по 19 июля начнутся масштабные работы на Светлановском проспекте, что повлечет ограничение движения на участке от Светлановской площади до Тихорецкого проспекта.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам.

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Источник: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга