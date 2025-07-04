Волгоград принял третий этап всероссийских мотогонок Супер Эндуро

Нижняя терраса Центральной Набережной Волгограда превратилась в настоящую трассу для мотогонщиков.

29 июля здесь состоялся третий этап Российской серии одной из самых зрелищных дисциплин мотоциклетного спорта – «Суперэндуро». Организаторы — Федеральная сеть салонов «Роллинг мото», Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Саратовской области и Lavr Motoline.

Мероприятие посетили более 20 000 человек, трибуны были заполнены до предела. Зрители насладились не только мотогонками, но и большой развлекательной программой с живой музыкой, создающей неповторимую атмосферу драйва и свободы.

Гул моторов, скорость и адреналин

В «Суперэндуро» мотогонщики смело преодолевали искусственные препятствия на подготовленной трассе. Спортсмены подчеркивают, что здесь важно все: хорошая физическая подготовка, реакция, скорость, сила воли и характер. И, главное, почувствовать свой мотоцикл!

На трассе выступали и новички, и опытные спортсмены из 11 регионов России. Всего со всех уголков РФ съехались 30 гонщиков. Спортсмены соревновались в следующих классах: «Российская суперэндуро серия», «Кубок Роллинг мото», «Кубок Лавр мастер».

Райдеры команды «Роллинг Мото» ехали наравне с топовыми гонщиками. Олег Обычев взял первое место в классе «Мастер», показав лучший результат на мотоцикле GR8 300 2T. Сергей Сахоненко и Денис Щербаков выступали на таких же мотоциклах, а вот Иван Анцыгин поехал впервые на KAYO K6R 250 на моторе NX.

Состязания прошли в упорной, но честной борьбе. По итогам соревнований тройка призёров выглядит так:

1 место — Давид Леонов (Москва)

2 место — Альберт Самсонов (Ялта)

3 место — Данила Черняев (Саратов)

Следующий, Четвертый этап соревнований состоится 12 июля в Нижнем Новгороде.

Титульный партнер мероприятия: LAVR MOTOLINE – флагманская линейка для ухода за мототехникой. В ассортименте более 90 продуктов, включая масла для всех типов мотоциклов и мотохимию на все случаи жизни. Бренд поддерживают профессиональные спортсмены и энтузиасты, что подтверждает высокое качество продукции.

Информационный партнер: журнал «За рулем».