Волгоград принял третий этап всероссийских мотогонок Супер Эндуро
29 июля здесь состоялся третий этап Российской серии одной из самых зрелищных дисциплин мотоциклетного спорта – «Суперэндуро». Организаторы — Федеральная сеть салонов «Роллинг мото», Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Саратовской области и Lavr Motoline.
Мероприятие посетили более 20 000 человек, трибуны были заполнены до предела. Зрители насладились не только мотогонками, но и большой развлекательной программой с живой музыкой, создающей неповторимую атмосферу драйва и свободы.
Гул моторов, скорость и адреналин
В «Суперэндуро» мотогонщики смело преодолевали искусственные препятствия на подготовленной трассе. Спортсмены подчеркивают, что здесь важно все: хорошая физическая подготовка, реакция, скорость, сила воли и характер. И, главное, почувствовать свой мотоцикл!
На трассе выступали и новички, и опытные спортсмены из 11 регионов России. Всего со всех уголков РФ съехались 30 гонщиков. Спортсмены соревновались в следующих классах: «Российская суперэндуро серия», «Кубок Роллинг мото», «Кубок Лавр мастер».
Райдеры команды «Роллинг Мото» ехали наравне с топовыми гонщиками. Олег Обычев взял первое место в классе «Мастер», показав лучший результат на мотоцикле GR8 300 2T. Сергей Сахоненко и Денис Щербаков выступали на таких же мотоциклах, а вот Иван Анцыгин поехал впервые на KAYO K6R 250 на моторе NX.
Состязания прошли в упорной, но честной борьбе. По итогам соревнований тройка призёров выглядит так:
1 место — Давид Леонов (Москва)
2 место — Альберт Самсонов (Ялта)
3 место — Данила Черняев (Саратов)
Следующий, Четвертый этап соревнований состоится 12 июля в Нижнем Новгороде.
Титульный партнер мероприятия: LAVR MOTOLINE – флагманская линейка для ухода за мототехникой. В ассортименте более 90 продуктов, включая масла для всех типов мотоциклов и мотохимию на все случаи жизни. Бренд поддерживают профессиональные спортсмены и энтузиасты, что подтверждает высокое качество продукции.
Информационный партнер: журнал «За рулем».