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Появились первые изображения совершенно новой Mazda CX-5

Презентация нового поколения Mazda CX-5 состоится 10 июля 2025 года

Mazda официально сообщила, что презентация обновленного поколения кроссовера CX-5 состоится 10 июля 2025 года.

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Компания представила первые изображения новинки. Ожидается, что новый CX-5 сохранит пропорции и знакомый стиль своего предшественника, однако претерпит косметические изменения, в том числе элементы дизайна, схожие с современными моделями Mazda, такими как CX-90 и гибрид EZ-60. В частности, ожидается изменение формы фар.

Mazda CX-5
Mazda CX-5
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Салон автомобиля также будет обновлен, включая заимствование компоновки и увеличенного мультимедийного дисплея от CX-90.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

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В техническом плане кроссовер сохранит традиционные двигатели нового поколения SkyActiv-Z и добавит гибридную установку. В то время как детали о гибридной версии пока не раскрыты, известно, что в Китае используется аналогичный 1,5-литровый мотор, обеспечивающий запас хода до 1300 км.

Текущее второе поколение CX-5 дебютировало в 2017 году и прошло рестайлинг в 2021 году.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 2179
05.07.2025 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-37