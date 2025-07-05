Появились первые изображения совершенно новой Mazda CX-5

Презентация нового поколения Mazda CX-5 состоится 10 июля 2025 года

Mazda официально сообщила, что презентация обновленного поколения кроссовера CX-5 состоится 10 июля 2025 года.

Компания представила первые изображения новинки. Ожидается, что новый CX-5 сохранит пропорции и знакомый стиль своего предшественника, однако претерпит косметические изменения, в том числе элементы дизайна, схожие с современными моделями Mazda, такими как CX-90 и гибрид EZ-60. В частности, ожидается изменение формы фар.

Mazda CX-5

Салон автомобиля также будет обновлен, включая заимствование компоновки и увеличенного мультимедийного дисплея от CX-90.

Mazda CX-5

В техническом плане кроссовер сохранит традиционные двигатели нового поколения SkyActiv-Z и добавит гибридную установку. В то время как детали о гибридной версии пока не раскрыты, известно, что в Китае используется аналогичный 1,5-литровый мотор, обеспечивающий запас хода до 1300 км.

Текущее второе поколение CX-5 дебютировало в 2017 году и прошло рестайлинг в 2021 году.

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Источник: Autonews