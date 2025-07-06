Представлена новая версия популярного в России кроссовера по очень низкой цене

Kia представила обновленный кроссовер Seltos по цене от 850 тыс. рублей в Китае

Компания Kia начала продажи обновленного кроссовера Seltos 2026 модельного года на рынке Китая.

В рамках июльской акции автомобили доступны за 78 000 юаней, что примерно равно 850 тыс. рублей по текущему курсу. Внешний вид кроссовера не претерпел изменений. Он выполнен в рамках дизайнерской концепции «Opposites United», характеризующейся сдержанным и технократичным стилем с акцентом на резкие линии, светодиодное освещение и 17-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном.

Kia Seltos 2026

Интерьер Kia Seltos для китайского рынка укомплектован широким двойным дисплеем, который объединяет 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и аналогичный по размеру тачскрин мультимедийной системы с предустановленными онлайн-сервисами Kia Connect, включая навигацию, удаленный доступ и голосовое управление.

Кроссовер также оснащен множеством помощников, таких как система удержания в полосе, предотвращение фронтальных столкновений, интеллектуальный круиз-контроль с навигационной поддержкой, камера кругового обзора и система контроля усталости водителя.

Интерьер Kia Seltos 2026

На выбор доступны две версии Kia Seltos: базовая версия с 1,5-литровым 115-сильным атмосферным двигателем, работающим с бесступенчатым вариатором iVT, и более дорогая версия с 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 140 л.с., который сочетается с семиступенчатым «роботом» 7DCT. Привод автомобилей в обеих версиях является только передним.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета