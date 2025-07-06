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В России продают уникальную и очень красивую Победу на базе Мерседеса

ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes CL 500 выставили на продажу за 5 млн рублей

В России выставили на продажу уникальный автомобиль, внешне стилизованный под ГАЗ М-20 Победа, но созданный на базе Mercedes CL 500 (W215) 2004 года.

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У этого автомобиля пробег составлял около 50 000 км на момент создания модификации. Он оснащен двигателем с кастомизированным декоративным кожухом сверху, а также трансмиссией, ходовой частью и электроникой от Mercedes. Все изменения официально внесены в ПТС, что упрощает процесс перерегистрации.

ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes CL 500
ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes CL 500

По словам владельца, в России существует всего три таких машины, что подчеркивает их эксклюзивность. Автомобиль сохраняет ретро-облик Победы, сочетая его с современными техническими характеристиками от немецкого производителя.

ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes CL 500
ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes CL 500
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Техническое обслуживание всего автомобиля обошлось более чем в один миллион рублей. Он полностью заново окрашен и не имеет ни малейших дефектов на кузове, работа по окраске оценивается в более полумиллиона рублей.

ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes CL 500
ГАЗ М-20 Победа на базе Mercedes CL 500

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В машине предусмотрены все условия для комфортного передвижения, включая кондиционер, а также сохранены все системы безопасности. Стоимость уникального автомобиля составляет 5 миллионов рублей.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 10764
06.07.2025 
Фото:Авито
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