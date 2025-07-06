В Россию везут партию проверенных корейских автомобилей: известны цены

В РФ скоро появится Kia Ceed 2025 в комплектации Luxe с ценой от 3,2 млн рублей

В ближайшие дни на российский рынок поступит новая партия обновленных универсалов Kia Ceed 2025 года третьего поколения.

Один из московских дилеров сообщил, что цена на комплектацию Luxe составит 3,2 млн рублей без учета возможных скидок. Автомобили уже находятся в пути и вскоре станут доступны для покупки.

Модель Luxe оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который развивает мощность в 128 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Этот двигатель известен своей надежностью, простотой в обслуживании и экономичностью.

Kia Ceed 2025

Комплектация Luxe включает в себя подогрев передних сидений и руля, камеру заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, светодиодную оптику и систему автоматической парковки.

Интерьер Kia Ceed 2025

Также предусмотрена поддержка Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth и мультируль. В плане безопасности автомобиль оснащен фронтальными и боковыми подушками, шторками, системой экстренного торможения и помощи при старте на уклоне, а также обогревом зеркал и форсунок.

В оснащение входят рейлинги и 17-дюймовые диски, а датчик света улучшает видимость в темное время суток.

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Источник: SpeedMe