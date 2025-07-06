В Россию везут партию проверенных корейских автомобилей: известны цены

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В РФ скоро появится Kia Ceed 2025 в комплектации Luxe с ценой от 3,2 млн рублей

В ближайшие дни на российский рынок поступит новая партия обновленных универсалов Kia Ceed 2025 года третьего поколения.

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Один из московских дилеров сообщил, что цена на комплектацию Luxe составит 3,2 млн рублей без учета возможных скидок. Автомобили уже находятся в пути и вскоре станут доступны для покупки.

Модель Luxe оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который развивает мощность в 128 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Этот двигатель известен своей надежностью, простотой в обслуживании и экономичностью.

Kia Ceed 2025
Kia Ceed 2025
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ТЕСТ МАСЕЛ

Комплектация Luxe включает в себя подогрев передних сидений и руля, камеру заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, светодиодную оптику и систему автоматической парковки.

Интерьер Kia Ceed 2025
Интерьер Kia Ceed 2025

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Также предусмотрена поддержка Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth и мультируль. В плане безопасности автомобиль оснащен фронтальными и боковыми подушками, шторками, системой экстренного торможения и помощи при старте на уклоне, а также обогревом зеркал и форсунок.

В оснащение входят рейлинги и 17-дюймовые диски, а датчик света улучшает видимость в темное время суток.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 51687
06.07.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Ceed (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Ceed  2015
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании
Недостатки:
единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))
Комментарий:
4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял
+9