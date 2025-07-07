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Даже бывалые водители попадают в ДТП — вот где их подстерегает опасность

Эксперты о ДТП с опытными водителями: их главная опасность – самоуверенность

Даже водители со стажем не застрахованы от аварий, и причины часто кроются в привычных ситуациях. Например, на перекрестках многие ошибаются, выезжая со второстепенной дороги, полагая, что успеют проскочить, предостерегают специалисты издания Pravda.Ru.

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Однако внезапно появившийся автомобиль на высокой скорости меняет всё, и виновным признают того, кто нарушил приоритет. Бывает и обратное: водитель уверен, что едет по главной, но другой участник движения резко выскакивает перед ним без предупреждения.

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Другая распространенная проблема – перестроение и «мертвая зона». Даже с хорошими зеркалами можно не заметить машину, особенно в плохую погоду или при тусклом свете. Аварии также случаются из-за водителей, которые начинают движение у обочины без поворотников, – сзади идущий автомобиль просто не успевает среагировать.

Желтый сигнал светофора – еще один коварный момент. Многие воспринимают его как призыв успеть проехать, но это часто приводит к столкновению с теми, кто уже начал движение на зеленый. А при повороте налево из-за плотного потока машин можно не увидеть встречный транспорт и ошибиться в оценке ситуации.

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Главная опасность для опытных водителей – самоуверенность. Привычка действовать на автомате притупляет бдительность, а пешеходы или неожиданные маневры других участников движения остаются незамеченными.

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Алексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 162
07.07.2025 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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