Aurus и Lada обзавелись автопилотом

НАМИ показал прототипы беспилотных автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta

На проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке «Иннопром» Государственный научный центр ФГУП НАМИ представил два прототипа беспилотных машин.

Первый образец – это внедорожник Aurus Komendant, который оборудован семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Источник сообщает, что система способна распознавать объекты на дороге на дистанции 200 метров. Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации заключен в аэродинамичный корпус.

Аналогичная система стоит и на втором показанном на выставке прототипе – Lada Vesta, хотя внешне ее беспилотный блок выглядит несколько по-другому и, судя по описанию, он несколько проще. Он включает в себя блоки связи и навигации, идентичные тем, что стоят на Аурусе, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Беспилотная Веста видит объекты на расстоянии до 100 метров.

Подведомственный Минпромторгу ФГУП НАМИ является разработчиком семейства Aurus, а также владеет 67,69% акций АВТОВАЗа. Еще в апреле 2024 года стало известно, что НАМИ тестирует беспилотный прототип на базе Весты в рамках полигона, а также на дорогах общего пользования. Сообщалось, что система стабильна и способна обеспечивать успешное перемещение в городском потоке.

В НАМИ считают, что беспилотники в автопроме – это перспективно: такие системы позволят снизить цены в такси и удешевить перевозки. Напомним, в настоящее время Яндекс тестирует беспилотную систему на машинах на территории ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане и на федеральной территории Сириус. А на трассе М-11 в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» с 2023 года используются беспилотные КАМАЗы – для перевозки грузов между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга.

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Источник: РИА Новости