В ВТБ Авто теперь доступны автомобили Lada

Сергей Медынский: ВТБ Авто начал сотрудничество с брендом Lada летом 2025 года

ВТБ Авто, возглавляемый Сергеем Медынским, заключил партнерство с брендом Lada. Теперь на сайте сервиса представлен полный модельный ряд бренда – от Lada Granta до Lada Niva Travel. Клиенты могут приобрести автомобиль в 12 крупнейших городах России. Из дополнительных преимуществ покупателям доступны специальные тарифы на страхование, шинный сервис и другие услуги по обслуживанию машины.

Генеральный директор ВТБ Авто заявил, что в условиях меняющегося рынка востребованность российских автомобилей остается неизменной. Cогласно данным «Автостата», доля Lada на рынке достигла 28% по итогам 2024 года, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на отечественные машины. В связи с этим ВТБ Авто начал сотрудничество с брендом Lada летом 2025 года.

Медынский также отметил, что компания активно разрабатывает программы льготного кредитования, чтобы сделать автомобили более доступными для покупателей. Он подчеркнул, что одна из ключевых задач сервиса – обеспечить клиентам максимально простую, выгодную и прозрачную покупку нужного авто.

ВТБ Авто запущен в 2024 году, на площадке представлено уже более 30 брендов. Сервис предлагает клиентам машины напрямую от производителя, что позволяет приобрести их по конкурентной цене. Также компания предоставляет услугу параллельного импорта и доставляет популярные автомобили из-за рубежа с экономией до 2 млн рублей.

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