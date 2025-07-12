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Тугая педаль тормоза: причины и способы решения

Автоэксперт Ожогин рассказал о проблемах с тормозами и как их решить

Жесткая педаль тормоза – тревожный сигнал, но он не всегда свидетельствует о полном отказе тормозов. Чаще всего проблема связана с неисправностью вакуумного усилителя, который обеспечивает легкость нажатия за счет разрежения, создаваемого двигателем, рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

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Если мембрана усилителя повреждена или шланги потеряли герметичность, педаль становится тугой, и водителю приходится прикладывать больше усилий для торможения. Проверить исправность усилителя можно простым способом: на заглушенном двигателе несколько раз нажмите на педаль, затем, удерживая ее, запустите мотор – если педаль плавно опускается, усилитель работает исправно, если нет – требуется диагностика.

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Если вакуумный усилитель в порядке, причиной жесткости педали может быть неисправность ABS или ESP. В таких случаях на приборной панели загораются соответствующие индикаторы, а для точной диагностики потребуется сканер. Еще одна распространенная проблема – заклинившие суппорты, из-за которых машину может уводить в сторону, а одно из колес – перегреваться. В этом случае лучше не рисковать и доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе, чтобы избежать возгорания.

К менее очевидным причинам относятся изношенные тормозные шланги или неисправность главного тормозного цилиндра. Эти проблемы могут проявляться неравномерным сопротивлением педали – то мягким, то резко жестким ходом.

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Но даже при отказе электроники или вакуумного усилителя тормоза остаются работоспособными, но требуют значительно большего усилия, поэтому в сложных дорожных условиях (серпантины, плотный трафик) от дальнейшего движения лучше отказаться.

Чтобы избежать проблем с тормозами, важно регулярно проводить профилактику: проверять герметичность вакуумных шлангов, своевременно менять тормозную жидкость, смазывать направляющие суппортов и контролировать износ колодок и дисков.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
12.07.2025 
Фото:Depositphotos
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