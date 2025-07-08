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Названа модель, которая идеально подходит в качестве второй машины в семье

«Росгосстрах»: клиенты считают Ниву лучшей второй машиной в семье

Согласно анализу клиентской базы «Росгосстраха», каждый десятый автовладелец в России страхует по ОСАГО несколько машин, причем в 70% случаев вторым автомобилем становится Нива. Этот внедорожник, несмотря на скромный комфорт, владельцы ценят за проходимость, надежность и доступность запчастей, что делает его стратегическим выбором для семей, особенно в регионах со сложными дорожными условиями.

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Варианты «пары»

Чаще всего Нива дополняет компактные седаны. Лидером рейтинга является пара с Lada Granta, на третьем месте – с Lada Vesta, на четвертом – с Renault Logan. Также в топ-10 вошли сочетания с Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla. Любопытно, но вторую позицию занимает дуэт классической Нивы и Chevrolet Niva, что подчеркивает любовь россиян к этому внедорожнику. Реже встречаются пары Granta-Vesta или Granta-Granta, но и они подтверждают практичность выбора.

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Кто оформляет

Большинство клиентов, оформляющих несколько полисов ОСАГО, – мужчины (84%). Географически лидируют Башкортостан (6,3%), Московская область (5%) и Татарстан (4,5%). Эти регионы, наряду с Пермским краем, Свердловской и Иркутской областями, демонстрируют высокий спрос на Ниву как второй автомобиль, что связано с ее внедорожными качествами и доступностью обслуживания.

Аналитики страховой компании отмечают, что Нива идеально подходит для активного отдыха – ее часто выбирают рыбаки, охотники и жители сельской местности. Низкая стоимость содержания и ремонта делает ее экономичным вариантом для семейного бюджета.

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Алексеева Елена
Фото:Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 1720
08.07.2025 
Фото:Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше
-50