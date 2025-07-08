Против коррозии и морозов — ГАЗель и Соболь обновили подвеску

Появились новые шаровые опоры для моделей ГАЗель Next, ГАЗель NN и Соболь NN

Пресс-служба компании «СТТ», занимающаяся дистрибуцией техники ГАЗ, объявила о расширении ассортимента оригинальных запчастей.

Сообщается, что в продаже появились обновленные верхняя и нижняя шаровые опоры для моделей ГАЗель Next, ГАЗель NN и Соболь NN (недавно они получили подушки безопасности). Опоры улучшены по двум характеристикам – коррозионная стойкость и морозоустойчивость. Во-первых, все металлические компоненты обновленных опор полностью оцинкованы, что значительно повышает стойкость к коррозии, сообщают в пресс-службе дистрибьютора.

Кроме того, на палец шаровой опоры дополнительно нанесено специальное антикоррозийное покрытие на основе цинка и хрома.

А во-вторых, шарниры получили чехлы из особой морозостойкой резины – такой чехол будет защищать шарнир от внешних воздействий при любых условиях, потому что сохраняет эластичность даже при очень низких температурах. Это должно обеспечить стабильность работы передней подвески в течение всего срока службы, считают в компании. Оригинальность деталей подтверждается фирменным клеймом – логотипом в виде оленя в щите на корпусе шаровой. А на упаковке имеется голографический стикер. Гарантия на новые узлы составляет 24 месяца или 100 000 км пробега.