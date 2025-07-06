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Отечественный бренд повысил безопасность своих машин

Два поколения ГАЗели и новый Соболь NN получили подушки безопасности

Подушки безопасности водителя и пассажирам появятся в комплектациях сразу у трех моделей Горьковского автозавода.

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Обновление коснется не только новых ГАЗели NN и Соболя NN, но и предыдущей генерации газовских машин – ГАЗели Next. Но есть нюанс: если семейство NN обзавелось двумя фронтальными подушками уже в базовой версии, то ГАЗель Next в минималке имеет лишь подушку водителя, а пассажирская – доступна в качестве опции. Кроме того, подушки пока есть не во всех вариантах указанных моделей.

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Так, подушки уже ставятся на автомобили с бортовой платформой, цельнометаллические фургоны и комби, а также на отдельные модификации дизельных автобусов.

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Такие машины, оснащенные подушками, уже доступны к заказу, а со временем нововведение распространят абсолютно на все модификации ГАЗели NN, Соболя NN и ГАЗели Next. Подушки безопасности дополняют систему защиты водителя и пассажиров, заложенную на этапе конструирования. Решение расширяет возможности использования автомобилей в корпоративных парках и муниципальных закупках, где требования к безопасности становятся строже, отмечает пресс-служба производителя.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 434
06.07.2025 
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