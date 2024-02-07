Ест мало, везет бодро: испытали ГАЗель с новым мотором

«За рулем» протестировал ГАЗель Некст с турбодизелем 2.5 серии G

Производство дизеля линейки G начали осваивать еще год назад, но в реальности ГАЗели и Соболи с этим двигателем стали массово поступать в продажу только сейчас. В скором будущем он станет основным для всех легких грузовиков из Нижнего Новгорода.

Мы познакомились с этим дизелем на грузопассажирской ГАЗели Некст Комби, которая стоит чуть больше 3 миллионов рублей.

Меньше, да больше

Дизель G‑серии сменил лицензионный Cummins, от которого пришлось отказаться из-за санкций. Впрочем, Cummins тоже был китайского происхождения, а G‑дизель – не что иное, как Foton FD20. Несмотря на меньший рабочий объем (2,5 против 2,8 литра), в мощности он не уступает и выдает 150 л. с.

У «Камня», несмотря на конструкцию с четырьмя клапанами на цилиндр, был только один распредвал, а клапаны приводились в движение через систему траверс. Большее число лишних элементов не способствовало надежности, к тому же у Камминса периодически приходилось регулировать тепловые зазоры.

Турбодизель G доступен в трех вариантах с разным крутящим моментом и разной конфигурацией воздушных компрессоров. Ремень ГРМ расположен спереди, доступ к нему удобный.

G‑мотор от этой процедуры избавлен, ибо у него есть гидрокомпенсаторы, а распределительных валов два. Однако в приводе ГРМ используется ремень вместо «вечной» цепи у Камминса. Но тут тоже как посмотреть. Во‑первых, ничто не вечно, и в случае необходимости замены цепи возникнут сложности, ибо расположена она в задней части двигателя: как минимум без частичного снятия мотора не обойтись.

У дизеля G‑серии ремень установлен спереди и доступ к нему свободный. Менять ремень ГРМ нужно каждые 80 тысяч км. Стоит он около 4500–5000 рублей и в наличии есть. Для всех трех модификаций нового турбодизеля ремень унифицирован.

Тяга к экономии

В моих руках – самая слабая «версия А» с крутящим моментом 330 Н·м, рассчитанная на 5-ступенчатую коробку передач. А саму ГАЗель мы взяли побольше – «комби» с длинной базой и высокой крышей.

Даже в таком сочетании ГАЗель легко срывается с места и позволяет без напряга трогаться со второй. Играть с педалью сцепления не нужно – можно опускать ее достаточно смело.

Кабина Некста для коммерческого фургона хороша. Никаких излишеств, всё практично и удобно.

По всему салону раскиданы разъемы USB. Для второго ряда есть дополнительный отопитель: даже в сильный мороз, как мы убедились, там тепло.

У младшей версии А крутящий момент всего на десяток ньютон-метров больше, чем у Камминса, но моментная полка шире. С 1000 об/мин есть полноценная тяга, которая не ослабевает до самой отсечки. А когда стрелка тахометра находится в зеленой зоне, можно быть «заводилой» потока. Если переходишь на верхнюю ступень слишком рано, кабину наполняет дрожь – но она меньше, чем была с Камминсом.

Не нужно часто работать рычагом коробки – и это хорошо. Потому что избирательный механизм коробки не идеален. Неприятный сюрприз, ведь раньше такой проблемы на Некстах я не встречал.

Водительское сиденье, помимо стандартных регулировок, дополнено настройками наклона подушки и ее длины. Комбинированная ГАЗель неожиданно хорошо подходит для путешествий: спинки второго ряда раскладываются в спальные места.

Ради чистоты эксперимента пересел в другую машину – там всё четко! Видимо, кто-то из смены не выспался, когда собирал эту коробку. От плавающего качества надо срочно избавляться, дабы не портить впечатление от хорошего фургона!

А вот за низкий расход спасибо. И без того актуальный вопрос с нынешними ценами на дизельное топливо стал еще острее. ГАЗель Некст в городе укладывается в десять литров на сотню, а на трассе можно показать и вовсе 7 л/100 км. Похвальная экономичность для большого фургона! Cummins в схожих потреблял на 3–4 литра больше.

Про ТО Межсервисный интервал такой же, какой был и у Камминса, – 20 тысяч километров. Но с расходниками и запасными частями к новому мотору пока не всё однозначно. Обзвон нескольких дилеров показал, что основные расходники есть далеко не у всех. А даже если запасные части имеются, то все они в коробочках с маркировкой Foton. Масляный фильтр в среднем стоит от 600 до 900 рублей. Топливный дороже – 2000–2700 рублей. Самый «золотой» – воздушный: за него придется отдать около 3000 рублей! Если подойдет время замены ремня ГРМ, то лучше озаботиться его покупкой заранее – в наличии пока он есть только у половины газовских дилеров.

Что в итоге?

Поездив на ГАЗели с G‑дизелем, я понял, что по Камминсу скучать не буду. Замена вышла удачная и равноценная. Пока нет уверенности только в ресурсе: выхаживает ли этот дизель заявленные 300 тысяч км? Покажет только время.

У грузопассажирской ГАЗели с длинной базой грузовой отсек имеет емкость 10 м³. Двери распахиваются на 270 градусов.

Цена

В сравнении с аналогичной ГАЗелью с бензиновым мотором доплата составляет около 200–250 тысяч рублей. Эти деньги отобьются даже с учетом нынешних цен на дизтопливо.

По стоимости эксплуатации с дизелем сравним разве что битопливный мотор Эвотек, работающий на газе. Но важно, чтобы производство и доля локализации нового двигателя росла – нам позарез нужен нормальный маленький дизель!

Даже на большой ГАЗели с самым слабым дизелем не чувствуешь недостатка тяги.

ГАЗЕЛЬ НЕКСТ

Длина / ширина / высота / база 6207 / 2513 / 2753 / 3745 мм

6207 / 2513 / 2753 / 3745 мм Число мест 6

6 Размеры грузового отсека 3000 / 1860 / 1927 мм

3000 / 1860 / 1927 мм Снаряженная/полная масса 2700/3500 кг

2700/3500 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2500 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3400 об/мин; 330 Н·м при 1000 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2500 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3400 об/мин; 330 Н·м при 1000 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Расход топлива в загородном цикле 6,9 л / 100 км

6,9 л / 100 км Трансмиссия задний привод; М5

А, В и С У турбодизеля G есть три версии исполнения – А, В и С. Серия А ставится на ГАЗель Некст с пятиступенчатой коробкой передач. Ее отличает самый низкий крутящий момент – 330 Н·м. Ограничение связано с коробкой передач, которая не способна переварить больше. Также он встречается на автобусах Сити Некст и «санитарках» ГАЗель NN (у них тоже стоит «пятиступка»). Но в последних двух случаях дизель оборудован дополнительным компрессором для задней пневматической подвески. Крутящий момент у дизелей В и С заметно больше – 420 Н·м. Ставятся они на все модели с шестиступенчатой коробкой, которая рассчитана на 450 Н·м. Версия С устанавливается на ГАЗели и Соболи NN. Тип В ставится на Валдай 8, и его отличает дополнительный воздушный компрессор, работающий на пневматическую тормозную систему. Сити Некст Валдай 8