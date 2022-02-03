Самый нужный грузовик в России: 5 поводов, чтобы удивиться

Новая ГАЗель с приставкой NN (версии расшифровки разнятся от New Next и New Now до Nizhny Novgorod) представлена в версиях бортовой грузовик, цельнометаллический фургон, микроавтобус, спецтехника (всего больше 100 модификаций).

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Компания вложила в создание и производство ГАЗели NN 3,2 млрд руб., в том числе в линии по выпуску мостов типа «спайсер» и 6-ступенчатой МКП собственной разработки с увеличенным ресурсом 300 тыс. км.

А чем еще интересен этот автомобиль?

Внешний вид

ГАЗель NN получила новый стильный экстерьер.

Поменялись капот и крылья, передний бампер, зеркала заднего вида. Кроме того, появились светодиодные блок-фары, хромированные вставки в глянцевых черных корпусах с изогнутыми полосами дневных ходовых огней и объемная рельефная решетка радиатора. Выглядит не просто современно. Солидно!

Ассистенты водителя

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Никогда раньше ГАЗели не оснащались таким количеством дополнительных опций и электронных систем помощи водителю. В список вспомогательного оборудования входят камеры кругового обзора, радары слепых зон и парктроник спереди и сзади. А еще предусмотрена система активной безопасности ADAS, которая включает:

антиблокировочную систему (ABS);

систему динамической стабилизации (ESC);

систему помощи при трогании на подъем (HSA);

ассистент дотормаживания (BAS);

антипробуксовочную систему (ASR);

электронное распределение тормозных усилий (EBD);

автоматический ближний свет (ALB);

автоматические стеклоочистители (AWS).

Двигатели

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Линейка двигателей для ГАЗели NN достаточно разнообразна: машине доступен хорошо зарекомендовавший себя дизельный Cummins ISF 2.8 (150 л. с. и 330 Нм). Кроме того, есть бензиновый УМЗ Evotech 3.0. Причем этот мотор позиционируется как битопливный, способный работать как на бензине, так и на газе. На бензине он развивает мощность 120 л. с. при 4000 об/мин и крутящий момент 250 Н·м при 2350 об/мин. Газовая версия ориентирована как на работу на сжиженном пропан-бутане (СУГ или LPG), так и на сжатом метане (КПГ или CNG). При эксплуатации на сжатом природном газе характеристики чуть хуже, чем на бензине: 109 л. с. и 225 Н·м.

В случае работы на газе производитель обещает до 60% экономии на эксплуатационных издержках.

Комфорт

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Внутри новая ГАЗель действительно комфортна. Производитель улучшил шумо- и виброизоляцию, водительское сиденье снабдили 11 видами регулировок, добавили обогрев, в салоне разместили множество продуманных и полезных мелочей (розетки и USB-порты, ниши для хранения вещей, охлаждаемый и запираемый нижний ящик).

А это настоящий прорыв (для сегмента коммерческого транспорта, конечно) — кнопка бесключевого запуска двигателя и электронный ручник. Центральное место в интерьере занимает мультимедийная система с 9-дюймовым экраном.

Также в распоряжении водителя окажется набор цифровых сервисов GAZ Connect, позволяющий дистанционно контролировать технические характеристики и пользоваться преимуществами мобильных приложений (помощь на дороге, техобслуживание, управление парком).

Купить онлайн и без очереди

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Цена на самую доступную ГАЗель NN с бортовым типом кузова начинается с 2 070 000 руб., цельнометаллические фургоны обойдутся в 2 135 000 руб. и выше, автобусы стартуют с 2 680 000 руб.

При этом ГАЗ дает гарантию цены и поставки напрямую в течение 14 дней при покупке онлайн, а заодно предлагает выгодные условия trade-in (со скидкой до 250 000 руб.) и лизинг на три года со ставкой в 0% и без первоначального взноса.

В Нижнем Новгороде рассчитывают, что ГАЗель NN станет основой для целого поколения коммерческого транспорта полной массой от 2,5 т до 4,6 т.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. ГАЗель NN — стопроцентная новинкв.

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Подробнее о новой «ГАЗели NN» читайте здесь .

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