Опасные летние привычки водителей

Александр Гоман: Жара обостряет скрытые проблемы: трещины, утечки, износ деталей

Летом многие автовладельцы совершают ошибки, которые могут серьезно повредить автомобиль. Александр Гоман, эксперт автосервиса Fit Service, выделил самые распространенные из них.

Жара обостряет скрытые проблемы: трещины, утечки, износ деталей. Особенно уязвимы системы охлаждения, кондиционирования, аккумулятор и генератор. Важно проверять уровни техжидкостей и вовремя их обновлять – летом они быстрее испаряются.

Самостоятельный ремонт часто приводит к поломкам. Мытье двигателя без опыта, чистка дросселя или радиатора могут повредить соты и другие элементы. Такие эксперименты обычно заканчиваются визитом в сервис.

Летом лакокрасочное покрытие страдает от солнца, пыльцы, смолы почек и химии от ремонта дорог. Чтобы очистить кузов, автовладельцы начинают экспериментировать. Использование непроверенных средств или «народных» методов может испортить краску. Лучше применять профессиональные составы и предварительно тестировать их на незаметном участке.

Заливка обычной воды вместо омывайки приводит к образованию налета в бачке и шлангах, что выводит из строя насосы. А заправка кондиционера у дорожных «мастеров» без соблюдения технологий грозит поломкой компрессора. Компрессоры требуют заправки с маслом, а не просто добавления фреона на глазок. Систему нужно обслуживать профессионально, на сервисе с промывкой, дезинфекцией, мойкой и чисткой дренажей – не реже раза в три года.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»