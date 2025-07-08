2 л, 237 л.с. и 8-ступенчатый автомат – минивэн Sollers начали выпускать в России

Sollers запускает серийное производство нового минивэна SP7 на заводе в Елабуге

Минивэны Sollers SP7 оснащены бензиновым двигателем мощностью 237 л.с., соответствующим экологическому стандарту Евро-6, и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Минивэн Sollers SP7

Производство SP7 включает не только сварку, окраску и сборку, но и постепенное увеличение локализации. В перспективе планируется использовать местные силовые агрегаты, компоненты безопасности, штампованные детали кузова, электронику, а также элементы интерьера и экстерьера. В дальнейшем ассортимент расширят за счет различных модификаций салона.

Версии

На данный момент доступны две версии: 7-местный полноразмерный минивэн и 4-местное бизнес-купе. Базовая комплектация включает шесть подушек безопасности, современную мультимедийную систему, цифровую приборную панель, раздельный климат-контроль, бесключевой доступ, беспроводную зарядку, светодиодную оптику, а также электропривод сдвижных дверей и крышки багажника.

Минивэн Sollers SP7

Кресла водителя и переднего пассажира, а также раздельные сиденья второго ряда, оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Трехместный задний диван с анатомическим профилем можно трансформировать в спальное место.

Бизнес-купе предлагает более просторный салон с улучшенной шумоизоляцией, премиальной отделкой, динамической подсветкой и отдельной мультимедийной системой с полноразмерным экраном. Управлять функциями салона можно с помощью персонального планшета.

SP7 также получил комплекс систем помощи водителю, включая камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении и контроль усталости.

Прогноз цен

Продажи нового минивэна стартуют осенью 2025 года, однако точные цены производитель пока не раскрывает. По прогнозам «За рулем», стоимость Sollers SP7 окажется довольно высокой — не менее 5–5,5 млн рублей. Ожидается, что спрос на модель будет не массовым, но стабильным.

Основным конкурентом Sollers SP7 на российском рынке станет GAC M8, который сейчас оценивается в 5,2 млн рублей.

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Источник: Sollers