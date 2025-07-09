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Правильная посадка за рулём: несколько простых правил

Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулем, чтобы меньше уставать

Положение водителя за рулем влияет не только на удобство, но и на безопасность движения. Многие садятся «как придётся», не задумываясь о последствиях, но от этого зависит и усталость, и скорость реакции в критической ситуации, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

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Неправильная поза быстро приводит к напряжению в спине, шее и руках, а слишком расслабленная снижает внимание. Идеальный вариант – сбалансированное положение, при котором тело активно участвует в управлении, но не перегружается.

Начните с регулировки сиденья: при вытянутой руке запястье должно касаться руля, чтобы локти оставались слегка согнутыми. Спинка не должна отклоняться слишком сильно – плотное прилегание спины сохраняет контроль. Колени при нажатии педалей должны быть немного согнуты – это снижает нагрузку на суставы и облегчает переключение между тормозом и газом.

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Подголовник нужно установить на уровне затылка, чтобы избежать усталости шеи и травм при резком торможении. Руки на руле лучше держать в положении без десяти два - это оптимально для быстрого реагирования. Если есть регулировка поясничной опоры, настройте ее так, чтобы спина сохраняла естественный изгиб.Регулярно проверяйте настройки сиденья, особенно перед долгой поездкой - это ваша первая защита на дороге.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 9
09.07.2025 
Фото:freepik / standert
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