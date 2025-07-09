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Еще в одном регионе РФ китайский бренд обошел АВТОВАЗ по продажам

Марка Chery впервые стала лидером по продажам новых авто в Новосибирской области

По количеству регистраций новых легковых автомобилей в первом полугодии 2025 года наиболее популярной маркой в Новосибирской области стала китайская Chery.

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Источник, ссылаясь на данные агентства «Автостат Инфо», отмечает, что это произошло впервые – до этого момента рейтинг популярности новых машин в регионе долгие годы возглавляла отечественная Lada. Но по результатам января-июня 2025 года лидером стала Chery, по сравнению с прошлым годом показав рост на 10% – и это на фоне общего падения продаж автомобилей в России. Наиболее популярным автомобилем в регионе стал Tiggo 7 Pro Max.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
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Lada же, напротив, сократила продажи на 9% – и заняла вторую строчку.

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В топ-3 продаж в Новосибирской области вошел китайский бренд Haval, которому, несмотря на годовое падение в 34%, локомотив в лице Jolion все еще позволяет оставаться весьма популярным в этом сибирском регионе. Всего же за последние полгода в области было зарегистрировано 6083 новых легковушки, что на 21% меньше, чем годом ранее, но это самый низкий темп падения среди всех регионов СФО.

Кстати, кроме Новосибирской, Chery стал лидером и в Иркутской области, но там такая ситуация наблюдается не первый год, сообщает источник. В остальных регионах СФО лидерство по количеству регистраций новых легковушек осталось за отечественным автопроизводителем.

Источник: Континент Сибирь, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
09.07.2025 
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