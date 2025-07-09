Владельцы машин старше 15 лет будут платить повышенный транспортный налог

РОАД предложила повысить налог для старых машин и ввести госпрограмму утилизации

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) готовит законопроект, который должен стимулировать замену старых автомобилей на новые. Главная идея – ввести повышенный транспортный налог для машин старше 15 лет. О возможных нововведениях рассказала Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto.

Какие новшества предлагает РОАД

Вот ключевые моменты законопроекта, который готовит ассоциация:

Повышенный налог . Для автомобилей, выпущенных более 15 лет назад, будет действовать увеличенная ставка транспортного налога.

Частый техосмотр . Владельцам таких машин придется проходить техосмотр не раз в год, а дважды.

Программа утилизации . Государство должно помочь автовладельцам финансово, создав программу утилизации старых автомобилей. РОАД напоминает, что утилизационный сбор с покупателей новых машин уже платится.

Почему хотят ввести повышенный налог для старых авто

По данным РОАД, средний возраст машины в России – 16 лет. Из 55 миллионов автомобилей в стране больше двух третей (почти 40 миллионов) старше 10 лет. Дилеры бьют тревогу: автопарк стремительно стареет. Чтобы его обновить, нужно продавать около 3 миллионов новых машин каждый год в течение ближайшего десятилетия.

В РОАД пояснили, что закон также определит базовые понятия (что такое автомобиль, дилер, производитель) и установит рекомендуемые сроки использования машин. При этом в ассоциации подчеркивают, что не хотят вводить слишком жесткие меры, чтобы не ущемлять граждан. Законопроект находится в работе, его черновой вариант планируют подготовить до конца июля.

По мнению Ирины Франк, идея стимулировать обновление парка через повышение налога на очень старые автомобили выглядит разумной.

Комментарий эксперта

Ирина Франк, Управляющий директор Frank Auto:

– Машины старше 15 лет чаще требуют дорогостоящего ремонта, могут быть менее безопасными и экологичными. Однако ключевой момент здесь – госпрограмма утилизации. Без реальной финансовой помощи со стороны государства, которое компенсирует часть стоимости новой машины при сдаче старой в утиль, простое повышение налога станет лишь дополнительной нагрузкой для многих граждан, особенно в регионах. Важно, чтобы программа была действительно доступной и работала по всей стране. Кроме того, нужно обеспечить возможность прохождения частого техосмотра без излишних бюрократических сложностей и очередей.