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Этот электромобиль проехал 1200 км без подзарядки

Электрокар Lucid Air установил рекорд, проехав 1205 км на одном заряде батареи

Электрокар Lucid Air попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав 1205 км на одном заряде батареи. Предыдущий рекорд был превзойден на 160 км.

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Рекордный заезд проходил в Европе. Электромобиль стартовал в швейцарском Санкт-Морице и финишировал в немецком Мюнхене. Маршрут проходил как по автобанам, так и по горным серпантинам.

Рекорд был установлен на электроседане Lucid Air в версии Grand Touring. Автомобиль оснащен силовой установкой, которая развивает 831 л.с., позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды и достигнуть максимальных 270 км/ч. Стоимость автомобиля в США начинается от $111 тыс.

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Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

Lucid Air
Lucid Air
Lucid Air

Источник: пресс-служба Lucid Air

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Ушакова Ирина
Фото:Lucid
Количество просмотров 20
09.07.2025 
Фото:Lucid
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