Батарею Атома попытались заморозить в Арктике

Атом стал первым электромобилем, побывавшем на Северном полюсе

Пресс-служба проекта электромобиля Атом отчиталась о прохождении прототипом испытаний на Северном полюсе.

Сообщается, что на борту атомного ледокола «50 лет Победы» электромобиль преодолел около 5 тысяч километров. В ходе этого путешествия, организованного совместно с «Росатомом», он все 10 дней находился на открытом воздухе и доказал надежность: высоковольтная система работала без сбоев, батарея сохраняла емкость. В один из дней электромобиль был спущен на лед и проехал по рыхлому снегу и льду Арктики.

В АО «Кама», являющемся разработчиком Атома, говорят, что это путешествие было важной вехой комплексных испытаний электромобиля и исключительной возможностью собрать уникальные данные, которые можно исследовать и применить.

Пока испытатели работают над прототипами, на заводе «Москвич» идет подготовка к серийному производству электромобилей Атом. Его планировалось начать в июле 2025 года. По предварительной информации, стоимость электрокара составит от 3,1 до 3,3 млн рублей. Сообщалось, что количество предзаказов уже превысило 105 тысяч экземпляров. Напомним, габариты Атома составляют 3995/1780/1615 мм (примерно как Гранта), мощность электродвигателя – 150 кВт (204 л.с.), паспортный запас хода – 500 км, а зарядиться до 80% можно за полчаса.

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Источник: АТОМ