Атом реально повезли в Арктику — зачем? Смотрим видео!

Появилось видео об отправке прототипа электромобиля Атом в Арктику

Компания «Кама», разработчик электромобиля Атом, опубликовала видео об отправке прототипа Атома на Северный полюс.

В видео подъехавший к причалу автомобиль с помощью специального крана грузят на борт ледокола «50 лет Победы». В данный момент экспедиция уже направляется на Северный полюс, и вместе с участниками рейса историческое путешествие совершает и первый российский серийный электромобиль Атом, сообщает пресс-служба. Почему этому придается такое значение и зачем вообще предсерийную машину потащили в Арктику?

Как рассказал главный инженер проекта Николай Бобринский, задача поездки — продемонстрировать возможности электромобиля в условиях Заполярья.

Атом – городская машина, но разработчики хотят быть полностью уверенными в характеристиках и работоспособности во всех возможных ситуациях. Поэтому, в дополнение к тестам на полигонах и в климатических камерах, прототипы реально возят по разным температурным зонам России. Будет ли от этого толк, узнаем уже совсем скоро. Как известно, старт серийного производства Атома запланирован на июль 2025 года, проект финансируется государством.

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Источник: АТОМ