Полиция разыскивает похитителя руля болида Формулы-1

На мероприятии памяти Эдди Джордана украден руль болида Формулы-1

В Сильверстоуне во время памятных мероприятий, посвященных Эдди Джордану, произошла кража, вызвавшая широкий резонанс в мире автоспорта. Неизвестный похитил рулевое колесо с исторического болида Leyton House CG901 1990 года, который был частью экспозиции классических автомобилей. Инцидент случился в пятницу около 14:30 по местному времени между тренировками Формулы-1.

Предполагаемый воришка.

Празднование памяти Эдди Джордана, скончавшегося 20 марта 2025 года, должно было пройти мирно. На вечеринку Гран-при в Англию приехали многочисленные бывшие гонщики и их товарищи, чтобы почтить память бывшего руководителя команды в рамках классического Гран-при Сильверстоуна. Среди них были Хайнц-Харальд Френтцен, Дэймон Хилл, Джонни Герберт, Жан Алези и Мартин Брандл.

В Сильверстоун также привезли множество старинных гоночных автомобилей британской частной команды, что вызвало настоящий восторг у зрителей на трассе. В перерывах между заездами автомобили разных серий были выставлены в небольшом паддоке в центре трассы Гран-при.

Болельщики могли в любое время полюбоваться автомобилями вблизи под навесами. Среди легендарных авто были Reynard 89D 1989 года, на котором Жан Алези выиграл юниорскую серию Формулы-3000, и чемпионский автомобиль Reynard 1987 года из британской Формулы-3, за рулем которого был Джонни Герберт.

Однако некоторые посетители не ограничились лишь осмотром автомобилей снаружи. Полиция Нортгемптоншира опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен мужчина, подозреваемый в краже рулевого колеса.

В тот же день трое YouTube-блогеров (Морган Бертвистл, Чарли Кларк и Сэмюэль Ими) были арестованы за повреждение классического болида Racing Point (ныне Aston Martin). Они проникли в кокпит машины, что привело к ущербу на несколько тысяч фунтов.

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Источник: Auto, Motor und Sport