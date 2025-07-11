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Московский монорельс уходит в историю: но его место пусто не остается
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Московский монорельс уходит в историю: но его место пусто не остается
В столице начался демонтаж построенной при...

Московский монорельс уходит в историю: но его место пусто не остается

В столице начался демонтаж построенной при Лужкове монорельсовой дороги

В столице начался демонтаж монорельсовой дороги, которая почти 20 лет соединяла северные районы Москвы. Первыми исчезнут участки от станции «Выставочный центр» до депо, включая платформу «Улица Сергея Эйзенштейна». Уже сейчас рабочие снимают турникеты, демонтируют внутреннюю отделку и готовят конструкции для разбора пролетов.

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Новая жизнь бывшей транспортной артерии обещает стать не менее интересной. На освободившемся пространстве появится уникальный круглогодичный парк, расположенный на высоте шести метров. Протяженность пешеходной зоны составит около 5 километров – это самый длинный подобный проект в России. Маршрут свяжет пять районов столицы и несколько крупных парковых зон, включая ВДНХ и Ботанический сад.

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Решение о преобразовании монорельса было принято по итогам голосования на портале «Активный гражданин», где 71% участников поддержали создание прогулочной зоны. Интересно, что в последний день работы монорельса его станции были переполнены москвичами, желавшими проститься с городской достопримечательностью.

Исторические вагоны монорельса станут частью экспозиции нового парка, напоминая горожанам о необычном транспортном эксперименте столицы.

Источник: Москва24

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Алексеева Елена
Фото:Александр Щербак/ТАСС
Количество просмотров 11
11.07.2025 
Фото:Александр Щербак/ТАСС
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