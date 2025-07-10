Ущерб на 400 млн рублей: на Кавказе задержали банду мошенников

Промышлявшая автоподставами дагестанская ОПГ нанесла ущерб в 400 млн рублей

Правоохранители Дагестана раскрыли схему мошенничества, из-за которой преступники ограбили страховые компании на общую сумму около 400 млн рублей.

«Схема мошенничества включала в себя инсценировку ДТП с участием автомобилей премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожались для получения страховых выплат. Кроме того, преступники разработали схему фабрикации мелких ДТП с привлечением невиновных граждан, через счета которых проходили значительные денежные средства», – сообщает источник.

В операции по задержанию участвовали сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан (РД), УФСБ России по РД, а также Следственного управления Следственного комитета России по РД.

В республиканском МВД уточняют, что преступную группу составляли восемь жителей Кизилюртовского района. Причем жителей непростых: среди задержанных оказались бывший помощник судьи, адвокат и специалисты экспертных организаций. В отношении всех этих граждан уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и частям 1-2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Следствие по делу продолжается – устанавливаются обстоятельства и возможные соучастники.

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Источник: РБК