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В Минтрансе объяснили, почему нелегальные такси – опасность для пассажиров

Минтранс: около 160 нелегальных такси выявлено у Шереметьево и Домодедово

Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья, работая совместно с правоохранительными органами, провели проверки 12 тыс. автомобилей за полгода и обнаружили 4,2 тысячи нарушений. При этом 15% из них были выявлены на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово.

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В дни пиковой загрузки, таких как летний отпускной сезон и праздничные дни, количество проверок на участках, где работают аэропорты, увеличивается. За указанный период там было проверено около 2,5 тысяч автомобилей, и найдено порядка 160 нелегальных таксомоторных перевозчиков. В отношении правонарушителей было составлено свыше 630 административных материалов, а некоторые транспортные средства были изъяты и помещены на штрафстоянки. Частота нарушений снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В Шереметьево было выявлено более 70 нарушений, связанных с таксомоторными перевозками, тогда как в Домодедово — около 90. Наибольшее количество нарушений в этих аэропортах было зарегистрировано в феврале и марте.

Министерство транспорта напоминает, что использование услуг нелегальных такси опасно для пассажиров, поскольку они не защищены во время возможных аварий. Легальные такси должны соответствовать определенным требованиям: белые кузова с желтой и серой полосами. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки и QR-код с действующими разрешениями.

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Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Количество просмотров 18
14.07.2025 
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