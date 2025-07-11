Этот китайский автомобиль вдруг подешевел в России на 150 тыс. рублей

Omoda запускает акцию: скидка 150 000 рублей на полноприводные версии C5

Бренд Omoda анонсировал специальную акцию, по которой покупатели полноприводных версий фастбек-кроссовера Omoda C5 смогут получить дополнительную выгоду в размере 150 000 рублей.

Эта программа будет действовать до конца июля 2025 года и включает все комплектации с полным приводом: Drive, Active и Supreme. С учетом данной скидки и других спецпредложений цена полноприводного Omoda C5 будет начинаться от 2 229 900 рублей для комплектации Drive, от 2 509 900 рублей для комплектации Active и от 2 609 900 рублей для комплектации Supreme.

Фастбек-кроссовер Omoda C5 создан в рамках концепции «Искусство в движении», демонстрирующей, что функциональность может сочетаться с эстетикой. Элегантная решетка радиатора, 18-дюймовые черные литые диски, «парящая» крыша и динамичный фастбек-кузов в сочетании с характерной графикой дневных ходовых огней создают особый шарм автомобилю.

Комплектации Omoda C5 с полным приводом оснащены 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач.

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Источник, фото: Omoda