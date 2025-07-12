Известный кроссовер обзаведется полноприводной версией специально для России

На выставке «Иннопром 2025» Changan анонсировал полноприводный Uni-S для России

На выставке «Иннопром 2025» в Екатеринбурге представители компании Changan сообщили о планах выпустить полноприводную версию своего кроссовера Uni-S, ранее известного как CS55 Plus. Ожидается, что рыночный дебют состоится до конца текущего года.

Changan Uni-S

Интересно, что полноприводный Uni-S не представлен даже на китайском рынке. Хотя технические детали новинки пока остаются в тайне, предполагается, что автомобиль будет оснащен многодисковой муфтой BorgWarner, как у «старшего брата» – Changan CS75 Plus четвертого поколения.

Uni-S уже получает признание в России: по итогам июня он занял четвертое место в рейтинге самых популярных автомобилей, уступив лишь Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.

Интерьер Changan Uni-S

На сегодняшний день кроссовер доступен с 1,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, а его цена начинается от 2,9 млн рублей (при наличии скидок – от 2,25 млн рублей). Полноприводная версия, вероятно, будет стоить дороже, но может предложить автоматическую коробку передач, как у модели Changan CS75 Plus.

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Источник: Китайские автомобили