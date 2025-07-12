Огромный салон, дизель, полный привод — эталонный внедорожник уже на пути в Россию

Обновленный Chevrolet Suburban 2025 года предложат в РФ по цене 14,1 млн рублей

На российский рынок выходит обновленная модель Chevrolet Suburban 2025 года.

К одному из дилеров в Москве направляют внедорожник в роскошной комплектации High Country, стоимость которого составляет 14,1 миллиона рублей. Это примерно такая же цена, как у нового Toyota Sequoia 2025 года.

Что довольно необычно для американского автомобиля, Suburban 2025 High Country оборудован дизельным двигателем. Шестицилиндровый мотор Duramax развивает мощность 305 лошадиных сил и работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, в наличии также система полного привода.

Chevrolet Suburban 2025

Chevrolet Suburban 2025 предназначен для семи человек, обеспечивая комфортное размещение благодаря своим габаритам: длина превышает 5,7 метра, ширина немного больше 2 метров, а колесная база составляет 3406 мм.

Интерьер Chevrolet Suburban 2025

В комплектации High Country предусмотрены пневматическая подвеска, система кругового обзора, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема Bose, а также регулируемые по памяти кресла с подогревом и вентиляцией.

Салон отделан кожей и оснащен панорамной крышей, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контролем для каждого ряда сидений и беспроводной зарядкой.

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Источник: SpeedMe