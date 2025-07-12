#
Где сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нелегальное такси.
14 июля
В Минтрансе объяснили, почему нелегальные такси – опасность для пассажиров
Минтранс: около 160 нелегальных такси выявлено...
Эксперт Трушкова рассказала, какие небольшие детали в авто чаще всего выходят из строя
12 июля
Эксперт Трушкова рассказала, какие небольшие детали в авто чаще всего выходят из строя
Эксперт рассказала, какие небольшие детали в...
Интерьер Changan Uni-S
12 июля
Известный кроссовер обзаведется полноприводной версией специально для России
На выставке «Иннопром 2025» Changan анонсировал...

Огромный салон, дизель, полный привод — эталонный внедорожник уже на пути в Россию

Обновленный Chevrolet Suburban 2025 года предложат в РФ по цене 14,1 млн рублей

На российский рынок выходит обновленная модель Chevrolet Suburban 2025 года.

Рекомендуем
122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве!

К одному из дилеров в Москве направляют внедорожник в роскошной комплектации High Country, стоимость которого составляет 14,1 миллиона рублей. Это примерно такая же цена, как у нового Toyota Sequoia 2025 года.

Что довольно необычно для американского автомобиля, Suburban 2025 High Country оборудован дизельным двигателем. Шестицилиндровый мотор Duramax развивает мощность 305 лошадиных сил и работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, в наличии также система полного привода.

Chevrolet Suburban 2025
Chevrolet Suburban 2025
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Chevrolet Suburban 2025 предназначен для семи человек, обеспечивая комфортное размещение благодаря своим габаритам: длина превышает 5,7 метра, ширина немного больше 2 метров, а колесная база составляет 3406 мм.

Интерьер Chevrolet Suburban 2025
Интерьер Chevrolet Suburban 2025

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В комплектации High Country предусмотрены пневматическая подвеска, система кругового обзора, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема Bose, а также регулируемые по памяти кресла с подогревом и вентиляцией.

Салон отделан кожей и оснащен панорамной крышей, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контролем для каждого ряда сидений и беспроводной зарядкой.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1
12.07.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0