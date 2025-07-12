Полный привод и надежные агрегаты — хороший свежий внедорожник всего за миллион

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Lada Niva Travel

В настоящее время стремление купить полноприводный внедорожник за миллион рублей выглядит довольно наивно.

Однако даже в этот бюджет укладывается приличное количество добротных машин со вторичного рынка.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выделил несколько достойных внимания экземпляров. Большинство из них, естественно, будут уже возрастными. Но один автомобиль стоит особняком, и его возраст будет около двух-трех лет. Это Lada Niva Travel.

Lada Niva Travel

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Конечно, если хочется купить максимально свежий экземпляр, нужно рассматривать Ладу. За миллион можно найти приличную Ниву Travel 2022-2023 годов выпуска.

Хотя коррозионная стойкость свежих Lada Niva Travel выше, чем 10-15 лет назад, обработка днища и порогов не помешает.

Разумеется, выбора двигателя и коробки передач нет. Мотор один – 1.7 мощностью 80 л.с., ведущий свою родословную от Жигулей, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой.

В целом агрегат довольно надежен. Главное, не забывать следить за натяжением цепи ГРМ и зазорами в приводе клапанов. Главный недостаток – это недостаток мощности. Если для трехдверной Нивы мощности двигателя хватает, то для более тяжелой и крупной Niva Travel ее мало.

Качество салона Lada Niva Travel всегда было одним из лучших среди всех отечественных автомобилей.

Коробка передач также не отличается слабостями. Только при частой езде на максимальной скорости может раньше времени износиться муфта включения пятой передачи. Сцепление легко выхаживает 130-140 тысяч км. Но при частых вылазках на бездорожье оно может потребовать замены гораздо раньше.

Интерьер Lada Niva Travel

Если все же иномарка – это обязательное условие, в нашем материале представлены и они.