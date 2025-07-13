Водителям рассказали о новой наглой автоподставе, грозящей им тюремным сроком

Лев Воропаев: водители рискуют попасть в тюрьму из-за цыганских автоподстав

В России водители подвергаются опасности оказаться в тюрьме из-за участившихся случаев автоподстав с вовлечением детей, согласно информации от автоюриста Льва Воропаева.

Степень наказания зависит от тяжести полученных травм ребенком.

При легком вреде здоровью предусмотрены штрафы от 3,75 до 7,5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного года до полутора. За средний вред предусмотрены штрафы от 15 до 37,5 тысяч рублей или лишение прав от полутора до двух лет. При тяжком вреде возможна уголовная ответственность, включая ограничение свободы или тюремный срок.

Автоюрист отметил, что при инциденте водителю следует вызвать на место ДТП сотрудников ГАИ, чтобы попытаться доказать свою невиновность. Если у ребенка имеются синяки или ссадины, а водитель покинул место аварии, он может столкнуться с лишением прав на полтора года и арестом.

Воропаев также добавил, что необходимо обратиться в правоохранительные органы с целью возбуждения дела против взрослых, которые используют детей в мошеннических схемах. Однако гарантировать, что водитель избежит ответственности, невозможно.

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Источник: Газета.Ru