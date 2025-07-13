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Популярный бренд представил в России два новых полезных автомобиля

Changan привез в РФ новые легкие коммерческие грузовики Star Truck Plus и New

Changan пополнил свой ассортимент в России двумя новыми моделями грузовых автомобилей – Star Truck Plus и Star Truck New.

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Оба автомобиля представляют собой легкие коммерческие грузовички и предлагаются в единственной комплектации с начальной скидкой в 300 тыс. рублей.

Стоимость Changan Star Truck Plus составляет 2,07 млн рублей, а Star Truck New – 2,13 млн рублей. С учетом скидок цены снижаются до 1,77 и 1,83 млн рублей соответственно. Кроме того, в дилерских центрах доступны дополнительные скидки по программе trade-in и кредитованию, что может уменьшить стоимость автомобилей до 1,3-1,4 млн рублей.

Changan Star Truck New
Changan Star Truck New

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Несмотря на сходные характеристики, модели имеют разные внешние стили: Star Truck Plus отличается угловатым дизайном, в то время как Star Truck New более обтекаем.

Changan Star Truck Plus
Changan Star Truck Plus

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Оба автомобиля оснащены задним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатели также разные: Star Truck New предлагает 1,2-литровый 98-сильный мотор, а Star Truck Plus — 1,6-литровый 122-сильный.

По официальным данным, оснащение моделей пока неизвестно, но в Китае они комплектуются аудиосистемой, кондиционером, задними парковочными датчиками и противотуманными фарами.

Changan Star Truck New
Changan Star Truck Plus
Changan Star Truck New
Changan Star Truck New
Changan Star Truck New

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Expocar
Количество просмотров 2
13.07.2025 
Фото:Expocar
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