«Старший брат» Дастера обзавелся новой интересной версией

В 2026 году на глобальном рынке появится кроссовер Boreal от Renault

Компания Renault официально представила свой новый кроссовер под названием Boreal.

Этот автомобиль является версией Dacia Bigster, которая считается «старшим братом» Renault Duster, с измененным дизайном и уникальными характеристиками.

Boreal создан, в первую очередь, для рынков за пределами Европы. Он оснащается 1,3-литровым турбированным двигателем (1.3 TCe), который выдает 154 л.с. на бензине и до 161 л.с. на этаноле в Бразилии, или 136 л.с. и 240 Нм крутящего момента в Турецкой версии.

Renault Boreal

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, позволяющей наиболее динамичной версии разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды.

Размеры кроссовера составляют 4556 мм в длину и 2702 мм колесной базы. Boreal предлагает внушительный перечень из 24 систем помощи водителю, включая активный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение, систему предупреждения о слепых зонах и автоматическую парковку.

Интерьер Renault Boreal

В салоне машина оборудована 10-дюймовым сенсорным экраном с интеграцией сервисов Google, а цифровая приборная панель также имеет экран такого же размера. Более дорогие комплектации включают аудиосистему Harman Kardon с десятью динамиками, беспроводную зарядку для смартфонов и двухзонный климат-контроль. Производство Boreal будет налажено в Бразилии (Куритиба) и Турции (Бурса), а на глобальный рынок модель выйдет в 2026 году.

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Источник: Тарантас Ньюс