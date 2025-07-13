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«Старший брат» Дастера обзавелся новой интересной версией

В 2026 году на глобальном рынке появится кроссовер Boreal от Renault

Компания Renault официально представила свой новый кроссовер под названием Boreal.

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Этот автомобиль является версией Dacia Bigster, которая считается «старшим братом» Renault Duster, с измененным дизайном и уникальными характеристиками.

Boreal создан, в первую очередь, для рынков за пределами Европы. Он оснащается 1,3-литровым турбированным двигателем (1.3 TCe), который выдает 154 л.с. на бензине и до 161 л.с. на этаноле в Бразилии, или 136 л.с. и 240 Нм крутящего момента в Турецкой версии.

Renault Boreal
Renault Boreal

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Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, позволяющей наиболее динамичной версии разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды.

Размеры кроссовера составляют 4556 мм в длину и 2702 мм колесной базы. Boreal предлагает внушительный перечень из 24 систем помощи водителю, включая активный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение, систему предупреждения о слепых зонах и автоматическую парковку.

Интерьер Renault Boreal
Интерьер Renault Boreal

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В салоне машина оборудована 10-дюймовым сенсорным экраном с интеграцией сервисов Google, а цифровая приборная панель также имеет экран такого же размера. Более дорогие комплектации включают аудиосистему Harman Kardon с десятью динамиками, беспроводную зарядку для смартфонов и двухзонный климат-контроль. Производство Boreal будет налажено в Бразилии (Куритиба) и Турции (Бурса), а на глобальный рынок модель выйдет в 2026 году.

Источник: Тарантас Ньюс

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Фото:Renault
13.07.2025 
Фото:Renault
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