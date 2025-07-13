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Названы неочевидные нюансы езды на автомобиле в жару

Эксперт Николаевич дал рекомендации по правильной эксплуатации автомобиля в жару

Пришедшая в европейскую часть России знойная жара уже успела устроить испытание даже для людей, привыкших к умеренному климату, не говоря уже о технике.

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От чрезмерно высоких температур страдают не только люди, но и автомобили, чей ресурс в таких условиях резко уменьшается. Некоторые поломки, вызванные жарой, представляют реальную опасность.

О том, как правильно эксплуатировать автомобиль с минимальными рисками, рассказал эксперт Дмитрий Николаевич. Если соблюдать эти простые правила, езда будет более безопасной и комфортной.

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Комментарий эксперта

Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер бренда DELTA:

– Когда температура на улице поднимется до +35–40°C, автомобиль и водитель оказываются в зоне повышенного риска. Жара – это не только про дискомфорт, но и реальная угроза для транспортного средства. Чтобы избежать неприятностей, важно правильно подготовить машину к высоким температурам и следить за ее состоянием в процессе эксплуатации.

Прежде всего, стоит позаботиться о системе охлаждения двигателя. Перед летним сезоном обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости, состояние радиатора, термостата и вентилятора. Жара значительно увеличивает нагрузку на мотор, и, если система охлаждения не работает должным образом, перегрев может привести к серьезным повреждениям. Регулярно следите за показателями температуры двигателя во время движения: если стрелка на указателе поднимется, это повод остановиться и дать машине остыть.

Не стоит заправлять бак под завязку. Топливо в жаркую погоду расширяется, и, если бак переполнен, оно может вытечь через клапан или крышку бензобака. Это увеличивает риск возгорания, особенно если рядом находится горячий двигатель. Старайтесь оставлять небольшой запас в баке, чтобы избежать проблем.

Кроме того, в жару нужно внимательно следить за аккумулятором, который в условиях высокой температуры может перегреться, особенно если он старый или низкого качества. Хорошо зарекомендовали себя AGM-батареи, которые устойчивы к жаре и перегреву. Если аккумулятор перегрелся, не пытайтесь сразу запускать двигатель, это может привести к повреждениям.

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Что касается салона, здесь также важно не забывать о безопасности. Перегрев может не только вызвать головокружение или тепловой удар, но и повредить пластиковые детали, которые при высоких температурах начинают плавиться. Если вам нужно охладить салон, сначала откройте окна и дайте горячему воздуху выйти, только потом включайте кондиционер.

В дороге избегайте резких торможений и ускорений, поскольку перегретые тормоза и двигатель могут стать источником проблем. Плавная езда и своевременные остановки помогут сохранить машину в исправном состоянии и минимизировать риски.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
13.07.2025 
Фото:Depositphotos
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