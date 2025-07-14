Три новые модели Иж — уже доступны для заказа
На музыкальном фестивале «Улетай» в Удмуртии прошла презентация трех новых моделей марки Иж от концерна «Калашников».
Это электрический четырехместный прогулочный автомобиль Иж Кэб, электрическая версия мотоцикла с коляской Иж Ю2 Электро и обновленный электрический мотоцикл класса эндуро с вариаторной коробкой передач Иж Эндуро 4, подходящий и для личной езды, и для соревнований. По сообщению пресс-службы, модели предназначены для коллекционеров и любителей мототранспорта.
Технические характеристики Иж Кэб:
- Мощность двигателя: 10 кВт
- Максимальная скорость: 60 км/ч
- Запас хода: 60 км
- Масса: 850 кг
Опции: блокируемый задний дифференциал, кондиционер, камера заднего хода, электроусилитель руля, система АБС.
Технические характеристики Иж Ю2 Электро:
- Мощность двигателя: 4 кВт
- Максимальная скорость: 90 км/ч
- Запас хода: 60 км
- Масса с коляской: 350 кг
Опции: полный привод, светодиодная оптика, дополнительный аккумулятор в коляске, мотор-колесо мощностью 8 кВт.
Технические характеристики Иж Эндуро 4:
- Класс эндуро с вариаторной коробкой передач
- Мощность двигателя: 4000 Вт
- Максимальная скорость: 100 км/ч
- Запас хода: 100 км
- Масса: 190 кг
В пресс-службе отмечают, что показанные модели получили положительные отклики пользователей мототехники. Кроме новинок, среди экспонатов на фестивале замечен электрический Иж-49, который «Калашников» в 2024 году выпустил ограниченной серией, также предназначавшейся для коллекционеров.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Концерн «Калашников»