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Три новые модели Иж — уже доступны для заказа

«Калашников» представил три электрические модели под маркой Иж

На музыкальном фестивале «Улетай» в Удмуртии прошла презентация трех новых моделей марки Иж от концерна «Калашников».

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Это электрический четырехместный прогулочный автомобиль Иж Кэб, электрическая версия мотоцикла с коляской Иж Ю2 Электро и обновленный электрический мотоцикл класса эндуро с вариаторной коробкой передач Иж Эндуро 4, подходящий и для личной езды, и для соревнований. По сообщению пресс-службы, модели предназначены для коллекционеров и любителей мототранспорта.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Технические характеристики Иж Кэб:

  • Мощность двигателя: 10 кВт
  • Максимальная скорость: 60 км/ч
  • Запас хода: 60 км
  • Масса: 850 кг

Опции: блокируемый задний дифференциал, кондиционер, камера заднего хода, электроусилитель руля, система АБС.

Технические характеристики Иж Ю2 Электро:

  • Мощность двигателя: 4 кВт
  • Максимальная скорость: 90 км/ч
  • Запас хода: 60 км
  • Масса с коляской: 350 кг

Опции: полный привод, светодиодная оптика, дополнительный аккумулятор в коляске, мотор-колесо мощностью 8 кВт.

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Технические характеристики Иж Эндуро 4:

  • Класс эндуро с вариаторной коробкой передач
  • Мощность двигателя: 4000 Вт
  • Максимальная скорость: 100 км/ч
  • Запас хода: 100 км
  • Масса: 190 кг

В пресс-службе отмечают, что показанные модели получили положительные отклики пользователей мототехники. Кроме новинок, среди экспонатов на фестивале замечен электрический Иж-49, который «Калашников» в 2024 году выпустил ограниченной серией, также предназначавшейся для коллекционеров.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Концерн «Калашников»

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Иннокентий Кишкурно
14.07.2025 
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