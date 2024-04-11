Серийный мотоцикл Иж-49 ретро – известны характеристики!
Концерн «Калашников» объявил о выпуске электрической версии мотоцикла Иж-49 – такая модель выпускалась на заводе «Ижмото» в 1950-58 годах. Нынешнее «перерождение» связано с созданием ориентированной на коллекционеров и ценителей лимитированной партии двухколесной техники Иж, о чем концерн объявил в минувшем марте.
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«Одноместный электробайк, представленный в ретростиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении», – сообщает пресс-служба «Калашникова».
Количество запланированных к выпуску «электро-Ижей» не уточняется, зато объявлены точные технические характеристики.
Характеристики ИЖ-49 ретро:
- тип двигателя – бесщеточный двигатель постоянного тока, c воздушным охлаждением
- номинальная мощность, кВт – 10
- максимальная мощность, кВт – 20
- частота вращения, об/мин – 4000
- тип привода – ремень
- тип АКБ – Li-Ion
- максимальная скорость, км/ч – 95
- запас хода, км – 100 (зависит от условий и манеры езды)
- ход подвески (перед/зад), мм – 120 / 100
- габариты, мм – 2090 x 800 x 1020
- база, мм – 1430
- сухая масса, кг – 130
Заметим, что в промо-материалах указывается, что концерн «Калашников» «выпустил электрическую версию» Иж-49, однако в качестве изображений все еще фигурируют рендеры, выглядящие как более детализированные варианты патентных изображений, появившихся в 2020-м. Впрочем, чуть ранее в том же году разработчики показывали Иж-49 «живьем» – на выставке «Армия 2020» экспонировался прототип. Озвученная тогда ориентировочная цена составляла 1,5 млн рублей...
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Источник: концерн «Калашников»