Серийный мотоцикл Иж-49 ретро – известны характеристики!

Концерн «Калашников» выпустил электрический ИЖ-49 ретро с запасом хода 100 км

Концерн «Калашников» объявил о выпуске электрической версии мотоцикла Иж-49 – такая модель выпускалась на заводе «Ижмото» в 1950-58 годах. Нынешнее «перерождение» связано с созданием ориентированной на коллекционеров и ценителей лимитированной партии двухколесной техники Иж, о чем концерн объявил в минувшем марте.

«Одноместный электробайк, представленный в ретростиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении», – сообщает пресс-служба «Калашникова».

Количество запланированных к выпуску «электро-Ижей» не уточняется, зато объявлены точные технические характеристики.

ИЖ-49 ретро

Характеристики ИЖ-49 ретро:

тип двигателя – бесщеточный двигатель постоянного тока, c воздушным охлаждением

номинальная мощность, кВт – 10

максимальная мощность, кВт – 20

частота вращения, об/мин – 4000

тип привода – ремень

тип АКБ – Li-Ion

максимальная скорость, км/ч – 95

запас хода, км – 100 (зависит от условий и манеры езды)

ход подвески (перед/зад), мм – 120 / 100

габариты, мм – 2090 x 800 x 1020

база, мм – 1430

сухая масса, кг – 130

ИЖ-49 ретро

Заметим, что в промо-материалах указывается, что концерн «Калашников» «выпустил электрическую версию» Иж-49, однако в качестве изображений все еще фигурируют рендеры, выглядящие как более детализированные варианты патентных изображений, появившихся в 2020-м. Впрочем, чуть ранее в том же году разработчики показывали Иж-49 «живьем» – на выставке «Армия 2020» экспонировался прототип. Озвученная тогда ориентировочная цена составляла 1,5 млн рублей...

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: концерн «Калашников»