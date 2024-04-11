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Серийный мотоцикл Иж-49 ретро – известны характеристики!

Концерн «Калашников» выпустил электрический ИЖ-49 ретро с запасом хода 100 км

Концерн «Калашников» объявил о выпуске электрической версии мотоцикла Иж-49 – такая модель выпускалась на заводе «Ижмото» в 1950-58 годах. Нынешнее «перерождение» связано с созданием ориентированной на коллекционеров и ценителей лимитированной партии двухколесной техники Иж, о чем концерн объявил в минувшем марте.

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«Одноместный электробайк, представленный в ретростиле, предназначен для поездок в городских условиях, имеет передовую технологичную начинку и лаконичные формы, комфортен в управлении», – сообщает пресс-служба «Калашникова».

Количество запланированных к выпуску «электро-Ижей» не уточняется, зато объявлены точные технические характеристики.

ИЖ-49 ретро
ИЖ-49 ретро

Характеристики ИЖ-49 ретро:

  • тип двигателя – бесщеточный двигатель постоянного тока, c воздушным охлаждением
  • номинальная мощность, кВт – 10
  • максимальная мощность, кВт – 20
  • частота вращения, об/мин – 4000
  • тип привода – ремень
  • тип АКБ – Li-Ion
  • максимальная скорость, км/ч – 95
  • запас хода, км – 100 (зависит от условий и манеры езды)
  • ход подвески (перед/зад), мм – 120 / 100
  • габариты, мм – 2090 x 800 x 1020
  • база, мм – 1430
  • сухая масса, кг – 130
ИЖ-49 ретро
ИЖ-49 ретро

Заметим, что в промо-материалах указывается, что концерн «Калашников» «выпустил электрическую версию» Иж-49, однако в качестве изображений все еще фигурируют рендеры, выглядящие как более детализированные варианты патентных изображений, появившихся в 2020-м. Впрочем, чуть ранее в том же году разработчики показывали Иж-49 «живьем» – на выставке «Армия 2020» экспонировался прототип. Озвученная тогда ориентировочная цена составляла 1,5 млн рублей...

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Источник: концерн «Калашников»

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
11.04.2024
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