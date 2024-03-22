#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Красноярец из ревности «заминировал» автозаправку
22 марта
Красноярец из ревности «заминировал» автозаправку
В Красноярске осудят ревнивца, звонившего в...
Первую партию этих автомобилей раскупили в первый же день — называем цены
22 марта
Первую партию этих автомобилей раскупили в первый же день — называем цены
АГР: о стоимости автомобилей Solaris...
Volkswagen на полной скорости врезался в столб: пассажиры погибли
22 марта
Volkswagen на полной скорости врезался в столб: пассажиры погибли
ГИБДД: на северо-востоке Москвы в аварии...

Новые мотоциклы Иж – известно, какими они будут!

Концерн «Калашников» выпустит серию коллекционных мотоциклов под брендом Иж

Пресс-служба концерна «Калашников» заявила о подготовке к выпуску лимитированной партии мотоциклов марки Иж. Сообщается, что новая двухколесная техника в первую очередь будет ориентирована на коллекционеров и любителей мотоциклов. В линейку войдут неоклассическая модель, электрический кафе-рейсер и мотоцикл тяжелого класса.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Лимитированная серия мотоциклов Иж (данные пресс-релиза):

  • исторические реплики моделей, выпускавшихся на Ижевском машиностроительном заводе (сейчас – АО «Концерн «Калашников») с 1951 по 1990 год;
  • электрический байк типа сafe racer;
  • тяжелый мотоцикл Иж для правительственного проекта «Кортеж».

Кроме того, будут выпущены новые модификации электромотоцикла Иж Пульсар, сообщает пресс-релиз. Ранее такием машины изготавливались малыми сериям по спецзаказам – например, в 2018 году 30 Пульсаров получила ГИБДД Москвы.

Реплика в классическом стиле и электрический кафе-рейсер из перспективной линейки Иж
Реплика в классическом стиле и электрический кафе-рейсер из перспективной линейки Иж
«В перспективе, если возникнет такая необходимость, концерн сможет предложить свои эффективные варианты развития отечественной мотоциклетной отрасли, внедрения передовых решений в области мотостроения. Для этого у нас есть богатый опыт в создании успешных моделей под брендом ИЖ, современная производственная база предприятия и профессиональная команда инженеров-конструкторов, технологов, дизайнеров», – отметил президент концерна Алан Лушников.

Сообщения о новых отечественных мотоциклах регулярно появляются последние несколько лет. Тяжелый байк линейки Aurus (с 2016 года так называются машины проекта «Кортеж») от ФГУП НАМИ в июне 2021 года получил патентованное имя Merlon, и тогда же «Калашников» запатентовал электрический кафе-рейсер.

Источник: концерн «Калашников», Автопоток

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
22.03.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0