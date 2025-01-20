#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Мотоциклы Иж — скоро новые прототипы!

Концерн «Калашников» создал центр прототипирования новых мотоциклов Иж

В России появился новый центр прототипирования, одним из направлений которого станет изготовление образцов новых мотоциклов. Центр создало АО «Концерн Калашников» с целью «разработки и запуска в производство изделий, востребованных в гражданском и военном сегментах машиностроения», сообщает источник. Центр займется внедрением новых технологий и процессов при изготовлении единичной и мелкосерийной мототехники.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Важным шагом для организации центра стало именно начало работ по возрождению мотоциклов под брендом Иж, отмечает пресс-служба концерна. Напомним, в 2024 году «Калашников» выпустил ограниченную серию мотоциклов, являющихся репликами советского мотоцикла Иж-49. Количество экземпляров и цена не разглашались, а целевой аудиторией данной продукции обозначались коллекционеры.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Кроме того, у «Калашникова» есть проект боевых электрических мотоциклов (БМЭ), уже запущена разработка собственных линеек квадроциклов и гидроциклов, а ранее заявлялось о планируемом выпуске новых модификаций электромотоцикла Иж Пульсар (выпускался малыми сериями, в 2018 году партию из 30 Пульсаров получила ГИБДД Москвы) и тяжелого мотоцикла Иж для проекта «Кортеж». Надо ожидать, что с созданием центра прототипирования все эти работы пойдут быстрее.

Источник: Российская газета, Ростех

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 218
20.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0