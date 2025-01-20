Мотоциклы Иж — скоро новые прототипы!

Концерн «Калашников» создал центр прототипирования новых мотоциклов Иж

В России появился новый центр прототипирования, одним из направлений которого станет изготовление образцов новых мотоциклов. Центр создало АО «Концерн Калашников» с целью «разработки и запуска в производство изделий, востребованных в гражданском и военном сегментах машиностроения», сообщает источник. Центр займется внедрением новых технологий и процессов при изготовлении единичной и мелкосерийной мототехники.

Важным шагом для организации центра стало именно начало работ по возрождению мотоциклов под брендом Иж, отмечает пресс-служба концерна. Напомним, в 2024 году «Калашников» выпустил ограниченную серию мотоциклов, являющихся репликами советского мотоцикла Иж-49. Количество экземпляров и цена не разглашались, а целевой аудиторией данной продукции обозначались коллекционеры.

Кроме того, у «Калашникова» есть проект боевых электрических мотоциклов (БМЭ), уже запущена разработка собственных линеек квадроциклов и гидроциклов, а ранее заявлялось о планируемом выпуске новых модификаций электромотоцикла Иж Пульсар (выпускался малыми сериями, в 2018 году партию из 30 Пульсаров получила ГИБДД Москвы) и тяжелого мотоцикла Иж для проекта «Кортеж». Надо ожидать, что с созданием центра прототипирования все эти работы пойдут быстрее.

Источник: Российская газета, Ростех