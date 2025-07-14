С этими машинами россияне не спешат расставаться: свежая статистика

Сергей Целиков: Средний срок владения новым авто в России составляет 7,5 лет

За последние полгода в России средний срок владения новым автомобилем увеличился на 3% и теперь составляет 7,5 лет.

В течение трех лет он вырос на 9%, так как в 2022 году россияне владели такими машинами, в среднем. менее 7 лет, сообщил Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат», в своем Telegram-канале.

Самые короткие сроки владения отмечаются у китайских брендов – в среднем 3,7 года. Эксперт объясняет это тем, что большинство «китайцев» были куплены в последние годы и длительное владение в этом сегменте единично.

Корейскими марками россияне владеют, в среднем, 7,1 года, из которых модели премиум-бренда Genesis имеют самую короткую продолжительность – 3,7 года. У Kia и Hyundai срок владения составляет 6,6 и 7,1 года соответственно.

Среди европейских автомобилей срок владения немного дольше – 7,4 года, причем премиум-автомобили, такие как BMW, Porsche и Mercedes-Benz, меняют владельцев чаще: у BMW срок составляет 5 лет, у Porsche – 5,7 года, у Mercedes-Benz – 6 лет. Для сравнения, автомобили марки Skoda, в среднем, остаются у владельца 7 лет, Volkswagen – 7,3 года, а Renault – 7,8 года. Самыми продолжительными сроками могут похвастать Citroen и Peugeot с показателями 10,3 года и 10,9 года соответственно.

Японские автомобили находятся, в среднем, во владении 8,3 года, что на 24% больше по сравнению с тремя годами назад, когда этот срок составлял 6,7 года. Лидерами по этому показателю стали Honda и Suzuki с 10,3 года и 10,7 года. У Toyota и Mazda владельцы держат автомобили в среднем 7,4 и 7,8 года, а у Lexus этот срок составляет 6,5 года.

Автомобили LADA также удерживаются владельцами по 8,3 года – так же, как и японские модели. При этом с 2022 года срок немного сократился с 8,5 лет. Сергей Целиков также отметил, что новыми автомобилями владеют почти в два раза дольше, чем машинами с пробегом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сергей Целиков - Автостат