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Эти проблемы в автомобиле ни в коем случае нельзя игнорировать

Эксперт Корнев: Игнорирование ремонта автомобиля грозит серьезными проблемами

Игнорирование необходимости ремонта отдельных деталей автомобиля может привести к гораздо более серьезным последствиям, так как многие механизмы взаимосвязаны.

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Об этом сообщает Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг».

Он отметил, что «отложенная на потом» замена ремня ГРМ может привести к дорогому ремонту из-за удара поршней о клапаны. Использование дешевых аналогов не всегда обеспечивает надлежащее качество и может стать причиной поломок.

По словам эксперта, даже высококачественное моторное масло теряет свои свойства после пробега в 15 тысяч километров, что сказывается на его способности отводить тепло и защищать от коррозии. Масло в коробке передач, часто считаемой «необслуживаемой», также требует регулярной замены, иначе может потребоваться капитальный ремонт.

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Забитые масляный и воздушный фильтры представляют опасность для двигателя. Изношенные фильтры хуже очищают масло и способствуют попаданию грязи в двигатель, что может вызвать серьезные повреждения.

Экономия на мойке может привести к перегреву двигателя, так как радиаторы забиваются грязью, мешая нормальному теплообмену.

Корнев подчеркнул, что не стоит пренебрегать обслуживанием тормозной системы, поскольку несвоевременная замена тормозных дисков и жидкостей может привести к полному отказу тормозов.

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Также важно следить за состоянием свечей, так как их износ может вызвать повышенный износ цилиндров.

Не забывайте следить за кузовом автомобиля – регулярная мойка и устранение повреждений защитят его от коррозии.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
14.07.2025 
Фото:Depositphotos
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