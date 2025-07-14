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В Россию привезли новый крупный и хорошо оснащенный кроссовер Volkswagen

Volkswagen Talagon 2025 года предлагается в России по цене от 6,19 млн рублей

В России стартовали продажи кроссоверов Volkswagen Talagon 2025 модельного года.

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Один из московских дилеров предлагает автомобиль по цене 6 190 000 рублей. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. и 7-ступенчатой коробкой-роботом DSG с полным приводом.

Среди особенностей модели выделяются: вентиляция и подогрев сидений, панорамная крыша, атмосферная подсветка (30 цветов), аудиосистема Наrmаn Каrdоn с поддержкой CarPlay и Android Auto, камера 360°, адаптивный круиз-контроль, функция автопарковки и полный комплекс систем безопасности.

Volkswagen Talagon 2025
Volkswagen Talagon 2025
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В Санкт-Петербурге цена на Talagon составляет 7 090 000 рублей, причем автомобиль в комплектации R-Line Extension Edition, которая предполагает более широкий список опций, включая вентиляцию всех сидений.

Интерьер Volkswagen Talagon 2025
Интерьер Volkswagen Talagon 2025

Также есть возможность заказать автомобиль у дилеров, стоимость которого составит 6 090 000 рублей с учетом всех действующих скидок.

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Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 8
14.07.2025 
Фото:Volkswagen
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