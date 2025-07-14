Названы крупнейшие авторынки мира: какое место занимает Россия?

Сергей Целиков: Авторынок России опустился на 15-е место в мировом рейтинге

Россия заняла 15-е место в глобальном рейтинге авторынков, несмотря на падение на 26%, сообщает Сергей Целиков, директор компании «Автостат».

Он отметил, что мировым лидером остается Китай, где рынок продолжает быстро развиваться с ростом на 11,4%, увеличивая разрыв с конкурентами.

В США наблюдается замедление продаж: несмотря на положительный итог первого полугодия (+3,2%), июнь показал снижение на 5,6%.

Почти все ведущие европейские авторынки также показали отрицательные результаты, исключение составили Великобритания и Испания.

Россия, сократив продажи на 26%, опустилась с 12-го на 15-е место, пропустив вперед Мексику, Испанию и Австралию, при этом на пятки ей наступает Турция.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат