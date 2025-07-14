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Названы крупнейшие авторынки мира: какое место занимает Россия?

Сергей Целиков: Авторынок России опустился на 15-е место в мировом рейтинге

Россия заняла 15-е место в глобальном рейтинге авторынков, несмотря на падение на 26%, сообщает Сергей Целиков, директор компании «Автостат».

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Он отметил, что мировым лидером остается Китай, где рынок продолжает быстро развиваться с ростом на 11,4%, увеличивая разрыв с конкурентами.

В США наблюдается замедление продаж: несмотря на положительный итог первого полугодия (+3,2%), июнь показал снижение на 5,6%.

Почти все ведущие европейские авторынки также показали отрицательные результаты, исключение составили Великобритания и Испания.

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Россия, сократив продажи на 26%, опустилась с 12-го на 15-е место, пропустив вперед Мексику, Испанию и Австралию, при этом на пятки ей наступает Турция.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сергей Целиков - Автостат

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
14.07.2025 
Фото:Depositphotos
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