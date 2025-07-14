Ввоз японских машин в Приморье резко вырос

Импорт машин из Японии в Приморский край увеличился на 20%

Импорт автомобилей из Японии в Россию через Приморский край в первой половине 2025 года увеличился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

28 июля 2023 года японское правительство запретило экспорт новых и подержанных машин с бензиновыми и дизельными двигателями объемом более 1,9 литра, а также всех гибридов и электромобилей.

Этот запрет начал действовать 9 августа 2024 года, что привело к постепенному сокращению ввоза легковушек во Владивосток до ноября прошлого года. Затем объемы импорта снова начали расти.

За первое полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тысяч автомобилей для личного пользования.

Большая часть из них поступила из Японии, небольшая часть – из Республики Кореи, а единичные случаи – из Китая. По сравнению с первой половиной 2024 года, импорт увеличился в 1,2 раза, что составляет более 19 тысяч автомобилей, как сообщают в пресс-службе таможенного ведомства.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: ТАСС