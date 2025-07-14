Тысяча машин стоит в пробке перед Крымским мостом
Со стороны Краснодарского края в очереди на Крымский мост стоит 1 тыс. машин
По состоянию на 15:00 понедельника, 14 июля, на стороне Краснодарского края в очереди на Крымский мост находится более 1 тысячи автомобилей.
Эти данные были опубликованы в Telegram-канале с актуальной информацией о мосте. Со стороны Керчи в очереди стоят 900 машин, а время ожидания составляет около трех часов.
На протяжении всей прошлой недели очереди перед Крымским мостом фиксировались постоянно. В пробках находилось более 1 тысячи автомобилей, и иногда время ожидания достигало более двух часов. Очереди к мосту формируются почти ежедневно с начала летнего сезона.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал Крымский мост
Фото:Wikimedia
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14.07.2025
Фото:Wikimedia
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