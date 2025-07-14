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Тысяча машин стоит в пробке перед Крымским мостом

Со стороны Краснодарского края в очереди на Крымский мост стоит 1 тыс. машин

По состоянию на 15:00 понедельника, 14 июля, на стороне Краснодарского края в очереди на Крымский мост находится более 1 тысячи автомобилей.

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Эти данные были опубликованы в Telegram-канале с актуальной информацией о мосте. Со стороны Керчи в очереди стоят 900 машин, а время ожидания составляет около трех часов.

На протяжении всей прошлой недели очереди перед Крымским мостом фиксировались постоянно. В пробках находилось более 1 тысячи автомобилей, и иногда время ожидания достигало более двух часов. Очереди к мосту формируются почти ежедневно с начала летнего сезона.

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Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: Telegram-канал Крымский мост

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 6
14.07.2025 
Фото:Wikimedia
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