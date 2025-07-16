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Популярный бренд начнет поставки своих машин в РФ из сопредельного государства

Changan будет поставлять свои машины в Россию с нового завода AMMKZ в Казахстане

После открытия мультибрендового завода AMMKZ собираемые там машины марки Changan будут поставляться в Россию.

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Об этом сообщает источник со ссылкой на российское представительство китайской компании. Там подтвердили, что открытие завода состоится в августе, на этот же месяц запланированы старт продаж и начало поставок в Россию. Точной информации по моделям официальные представители бренда пока не дают. Однако, по некоторым сведениям, одной из моделей может стать кроссовер Changan CS55 Plus, известный у нас как Changan Uni-S.

Changan Uni-S
Changan Uni-S
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Ранее тот же источник со ссылкой на пресс-службу «Астана-Моторс» рассказывал, что изначально на AMMKZ планировали собирать девять моделей – по три от брендов Сhery, GWM (включая Haval и Tank) и Changan – но в ходе строительства заложили возможности для расширения номенклатуры до 12 моделей.

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Также есть предварительная информация, что на первом этапе предприятие начнет производить мелкоузловым способом кроссоверы Сhery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Tank 300 и Changan CS55 Plus. Известно также, что машины будут экспортироваться в РФ с уплатой утилизационного сбора, но в Changan надеются добиться тех же условий, что есть у белорусского «Белджи» – для сохранения низкой себестоимости поставок из Казахстана.

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
16.07.2025 
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