#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Полноприводный кроссовер для России — есть подробности по мотору!
16 июля
Полноприводный кроссовер для России — есть подробности по мотору!
GAC GS4 в российской версии 4х4 получит...
Не договоримся: полиция начала доплачивать сотрудникам, не берущим взятки
16 июля
Не договоримся: полиция начала доплачивать сотрудникам, не берущим взятки
Полицейским Ростова компенсируют суммы взяток,...
«Конкуренция должна быть здоровой»: о повышении пошлин на китайские авто в РФ
16 июля
«Конкуренция должна быть здоровой»: о повышении пошлин на китайские авто в РФ
Эксперт Коротков оценил идею повышения пошлин...

Допуск праворульных автомобилей на дороги РФ может быть пересмотрен

МВД России предложило пересмотреть подход к допуску на дороги праворульных авто

Министерство внутренних дел России инициировало пересмотр правил допуска праворульных автомобилей на дороги.

Рекомендуем
Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

Это предложение содержится в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

По мнению ведомства, внедрение этой меры связано с рисками эксплуатации праворульных машин. МВД отмечает увеличивающийся импорт автомобилей с правым рулем из стран Востока, а также рост числа ДТП с их участием.

В прошлом году более 10% всех аварий и жертв пришлось на праворульные автомобили. Уровень транспортного риска для таких машин более чем в два раза выше по сравнению с автомобилями с левым рулем.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В проекте Стратегии также подчеркивается необходимость обновления автопарка и внедрения систем безопасности для снижения человеческого фактора.

МВД также акцентирует внимание на усовершенствовании практики упрощенного оформления ДТП, которая сейчас применяется только в одной трети случаев без пострадавших.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

Источник: «Федерал Пресс»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Кинопоиск
Количество просмотров 6
16.07.2025 
Фото:Кинопоиск
Поделиться:
Оцените материал:
0