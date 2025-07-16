Допуск праворульных автомобилей на дороги РФ может быть пересмотрен

МВД России предложило пересмотреть подход к допуску на дороги праворульных авто

Министерство внутренних дел России инициировало пересмотр правил допуска праворульных автомобилей на дороги.

Это предложение содержится в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

По мнению ведомства, внедрение этой меры связано с рисками эксплуатации праворульных машин. МВД отмечает увеличивающийся импорт автомобилей с правым рулем из стран Востока, а также рост числа ДТП с их участием.

В прошлом году более 10% всех аварий и жертв пришлось на праворульные автомобили. Уровень транспортного риска для таких машин более чем в два раза выше по сравнению с автомобилями с левым рулем.

В проекте Стратегии также подчеркивается необходимость обновления автопарка и внедрения систем безопасности для снижения человеческого фактора.

МВД также акцентирует внимание на усовершенствовании практики упрощенного оформления ДТП, которая сейчас применяется только в одной трети случаев без пострадавших.

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Источник: «Федерал Пресс»