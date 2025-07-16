«Конкуренция должна быть здоровой»: о повышении пошлин на китайские авто в РФ

Эксперт Коротков оценил идею повышения пошлин на китайские машины в России

Введение пошлин на автомобили из Китая и повышение утилизационного сбора, вероятно, усложнят положение китайских компаний, которые продолжают поддержку российского рынка после ухода международных брендов.

Такое мнение высказал CEO агрегатора по поиску автомобилей Likvi Александр Коротков, комментируя предложение депутата Госдумы.

По словам Короткова, китайские бренды не только продолжают свою работу, но и начали локализовывать производственный процесс, создавая новые рабочие места в российских регионах.

Эксперт отметил, что рынку нужно дать время для адаптации, добавив, что уже на второй неделе июля наблюдаются знаковые показатели продаж.

Для стимулирования автомобильного рынка Коротков призывает к снижению ключевой процентной ставки и введению льготного автокредитования для владельцев машин старше 15 лет, которые владеют ими на протяжении трех-четырех лет.

Коротков упомянул, что конкуренция должна оставаться здоровой, так как требования к автомобилям возросли.

Это касается безопасности, комфорта, экономичности и вместительности. Китайские производители предоставили российскому рынку новые возможности, и отечественный автопром тоже делает попытки предложить качественный продукт, что стало замечено, в частности, с новой моделью от АВТОВАЗа Lada Azimut.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

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Источник: «Известия»