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«Конкуренция должна быть здоровой»: о повышении пошлин на китайские авто в РФ

Эксперт Коротков оценил идею повышения пошлин на китайские машины в России

Введение пошлин на автомобили из Китая и повышение утилизационного сбора, вероятно, усложнят положение китайских компаний, которые продолжают поддержку российского рынка после ухода международных брендов.

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Такое мнение высказал CEO агрегатора по поиску автомобилей Likvi Александр Коротков, комментируя предложение депутата Госдумы.

По словам Короткова, китайские бренды не только продолжают свою работу, но и начали локализовывать производственный процесс, создавая новые рабочие места в российских регионах.

Эксперт отметил, что рынку нужно дать время для адаптации, добавив, что уже на второй неделе июля наблюдаются знаковые показатели продаж.

Для стимулирования автомобильного рынка Коротков призывает к снижению ключевой процентной ставки и введению льготного автокредитования для владельцев машин старше 15 лет, которые владеют ими на протяжении трех-четырех лет.

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Коротков упомянул, что конкуренция должна оставаться здоровой, так как требования к автомобилям возросли.

Это касается безопасности, комфорта, экономичности и вместительности. Китайские производители предоставили российскому рынку новые возможности, и отечественный автопром тоже делает попытки предложить качественный продукт, что стало замечено, в частности, с новой моделью от АВТОВАЗа Lada Azimut.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
16.07.2025 
Фото:Unsplash
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