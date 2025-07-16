Представлен новый, просторный и технологичный, с хорошим запасом хода минивэн

Buick представила новый гибридный минивэн GL8 с тройной литий-ионной батареей 5C

Компания Buick представила свой новый минивэн GL8, который оборудован усовершенствованной тройной литий-ионной аккумуляторной батареей 5C с емкостью 34,8 кВтч, производимой на совместном предприятии SAIC-GM в Китае.

По информации от представителя компании, этот автомобиль стал первым в сегменте подключаемым гибридным минивэном с такой батареей. Запас хода на чистом электричестве по циклу CLTC составляет 202 км, а общий пробег достигает 1450 км, при этом время зарядки от 30% до 80% занимает всего 15 минут.

Текущая версия автомобиля доступна в четырех комплектациях с литий-железо-фосфатными батареями, стоимость которых варьируется от 50 170 до 58 540 долларов. Запас хода на электротяге по циклу CLTC для этой модели составляет 138 км, а общий запас хода – 1370 км.

Buick GL8

Внешний дизайн нового Buick GL8 Luzun остался схожим с предыдущей моделью: выраженная трапециевидная решетка радиатора на передней панели дополнена хромированными акцентами. Размеры кузова остались прежними: 5219х1878х1807 мм, колесная база составляет 3088 мм.

Buick GL8

Автомобиль оснастили 1,5-литровым турбированным двигателем и электродвигателем. Максимальная мощность двигателя достигает 132 кВт (177 л.с.), а электродвигателя – 160 кВт (215 л.с.).

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Источник: CarNewsChina