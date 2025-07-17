Берем «японца» на полном приводе с автоматом за 1 млн рублей — оно того стоит?

«За рулем» рассказал о покупке кроссовера Toyota RAV4 с пробегом за 1 млн рублей

Найти хороший полноприводный автомобиль за один миллион рублей вполне реально, считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Но оговаривается: если хочется автомобиль посвежее, то нужно понимать, что это будет совсем простая модель, такая как Renault Duster или Lada Niva Travel. А что, если замахнуться на что-то посерьезнее? Например, на один из самых переоцененных на вторичке, как считают многие (при всех его сильных качествах), японских кроссоверов – Toyota RAV4? Конечно, он будет существенно старше, 2008-2009 годов выпуска.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– С высокой долей вероятности под капотом окажется двухлитровый атмосферный двигатель 1AZ-FE мощностью 152 л.с. В целом. этот агрегат очень надежен и слабых мест у него почти нет. Только цепь ГРМ практически гарантированно требует замены при пробеге до 200 тысяч км. Часто у этих двигателей плавают обороты холостого хода, что говорит о необходимости чистки форсунок и дросселя. Также стоит осмотреть двигатель снизу в районе маховика – задний сальник коленвала может потечь после 100 тысяч км.

Четырехступенчатый автомат Aisin U140F, который встречается на большей части машин, надежен. При регулярной замене жидкости, каждые 60 тысяч км, он способен пройти больше 400 тысяч км. Механическая коробка встречается реже. Сцепление выдерживает 180-200 тысяч км. На этом же пробеге могут начаться сложности с переключениями из-за износа механизма.

Краска на кузове Toyota RAV4 довольно тонкая, но коррозионная стойкость неплохая. Вспучивается краска, первым делом, на нижних кромках дверей. А в салоне стоит прислушаться к работе отопителя: не свистит ли моторчик? Часто это лечится смазкой подшипников.

Может, все-таки Ниву или Дастер? Или что-то «повыше», но посвежее «рафика»? Все варианты – в статье «За рулем»!